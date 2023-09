Counter-Strike 2 ist jetzt da und erobert mit über 1 Million Spielern bereits die Steam-Charts

Counter-Strike 2 ist derzeit der absolute Renner auf Steam.

Counter-Strike 2 ist erschienen! Diese Tatsache allein reicht bereits für eine Meldung aus, denn ab sofort können alle Shooter-Fans endlich den neuesten Teil des weltweit populären Multiplayer-Phänomens zocken. Aber: Wir haben auch Zahlen und erste User-Meinungen für euch parat.

Ihr merkt, das Infopaket ist dicker, als es der erste Satz hat vermuten lassen. Lasst uns gemeinsam schauen, was an diesem denkwürdigen Tag in der Gaming-Welt so alles abgeht. Ach, und einen Patch gibt es übrigens auch schon - das Changelog findet ihr auf Seite 2 dieses Artikels!

Beginnen wir mit dem offiziellen Willkommensgruß seitens Valve:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Schon jetzt ein echter Hit auf Steam

Counter-Strike 2 kommt gut bei den Fans an. Und mit gut meinen wir äußerst gut. Und äußerst gut ist als phänomenal zu verstehen. Bei Steam rangiert der Shooter bereits auf Platz 2 der meistgespielten Spiele überhaupt - ein Meilenstein, der zugegeben bereits vor einigen Monaten im Rahmen der Closed Beta erreicht wurde.

Aber selbst zum Zeitpunkt dieses Artikels spielen noch immer fast 1.100.000 Fans Counter-Strike 2. In den vergangenen 24 Stunden, also im Zeitraum um den Release, kratzte das Spiel sogar wieder an der 1,3-Millionen-Marke. Die beeindruckenden Zahlen findet ihr bei SteamDB.

1:29:39 Wer braucht denn noch Counter-Strike 2?

Was sagen die Fans?

Viele User-Reviews auf Steam sprechen eine positive Sprache. Gelobt wird häufig vor allem die technische Komponente des Shooters, insbesondere die Tickrate scheint eine große Verbesserung zum in Rente geschickten CS:GO zu sein. Der User D1gg3rX findet etwa nur lobende Worte für den neuen, alten Shooter.

Tickrate? Vereinfacht ausgedrückt: Gibt an, wie oft pro Sekunde der Client seine Daten mit dem Server abgleicht. Je höher also der Wert, desto besser.

Für Verwirrung und mancherorts auch Belustigung kurz nach dem Launch sorgten übrigens die offiziellen Achievements für Counter-Strike 2 - denn bei vielen Fans fehlen diese schlicht noch, wodurch sie binnen kürzester Zeit CS2 zu 100 Prozent…durchgespielt haben?

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Bei einem Blick auf einige Steam-Reviews wird aber auch schnell deutlich, dass ein Element von Counter-Strike 2 in Zukunft noch für Gesprächsstoff sorgen könnte, nämlich die Lootboxen, in diesem Fall Waffenkisten genannt. Dieses Thema ist jedoch auch bei anderen F2P-Shootern vertreten und somit kein Novum im Genre.

Zum Abschluss noch ein kleiner Lacher: In die muntere CS2-Launchparty steigt auch der beliebte Messaging-Dienst Discord mit einem echten Retro-Schnappschuss ein!

Wir können euch bereits einige spannende Inhalte rund um Counter-Strike 2 bieten. Wenn ihr zwischen den Matches also etwas Zeit habt, lest und hört gerne mal hier rein:

Habt ihr Counter-Strike 2 bereits gespielt? Gehört ihr womöglich gar zu den 1,1 Millionen Menschen, die es derzeit zocken? Wenn ja, wieso lest ihr dann hier auf GameStar.de Artikel, habt ihr derart viel Skill? Beeindruckend! Na, wenn ihr schon mal da seid, dann schreibt uns doch bitte auch gleich eure Meinung zu CS2 in die Kommentare, wir sind gespannt!