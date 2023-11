Schlechte Nachrichten für Samsung-Nutzer: Diese fünf Handys bekommen das Update auf Android 14 nun doch nicht

Das Galaxy S20 bekommt doch kein Android 14. (Bild: H_Ko, stock.adobe.com)

Anfang dieser Woche hat Samsung überraschend verkündet: Das Galaxy S20 bekommt das Update auf Android 14 und damit die neue Benutzeroberfläche One UI 6. Leider ist nun klar: Es war ein Fehler seitens des Unternehmens.

Gegenüber 9to5Google teilte der Hersteller folgendes mit: