Galaxy S23: Das Samsung-Handy belegt bereits zum Start 60 GB Speicherplatz - Was ist da los?

Update: Es stellt sich heraus, dass es sich bei der Speicherauslastung nicht um ein Problem in Zusammenhang mit Bloatware handelt. Die Anzeige der Speichergröße ist auf die binäre Berechnung zurückzuführen, was die Festplatte kleiner aussehen lässt, als sie tatsächlich ist. Samsung scheint diesen vermeintlich verloren gegangenen Speicherplatz allerdings unter »Systemspeicher« zu verbuchen, um die Nutzer nicht zu verwirren. Andernfalls würde das Smartphone die in seiner Berechnung richtige Speichergröße anzeigen. Aus diesem Grund kommt die scheinbare Auslastung von 60 GByte (Inklusive OS) zustande. Bedeutet: Das S23 mit 128 GByte respektive 256 GByte belegt keine 60 GByte an Festplattenspeicher, wie unter anderem in unserem Artikel dargelegt. Die Auslastung ist entsprechend geringer und ihr habt weit mehr Speicher zur freien Verfügung.

Ursprüngliche Meldung vom 07. Februar: Zukünftige Nutzer eines Galaxy S23 von Samsung können früher an die Speichergrenzen stoßen, als ihnen lieb ist. Der Grund hierfür liegt wohl nicht alleine am Verbrauch der installierten One UI 5.1-Version auf Basis von Android 13.

Laut der Webseite von Android Authority benötigt das Betriebssystem samt der vorinstallierten Apps stolze 60 GByte an Speicher, was das vierfache der Android-Version auf dem Pixel 7 darstellt. Selbst Windows 11 von Microsoft verbraucht nicht im Ansatz so viel Speicher auf der Festplatte.

Käufer einer 128-GByte-Version werden in Anbetracht dieser Problematik also gerade einmal die Hälfte der Speicherkapazität für sich beanspruchen können. Was ist der Grund für diese massive Auslastung?

Galaxy S23 Speicherverbrauch - Wie kommen 60 GByte zustande?

Für diese immense Speicherauslastung gibt es wohl einen altbekannten Schuldigen: Bloatware. Laut des oben verlinkten Berichts scheint Samsung das Betriebssystem mit einer Reihe von Google Apps auszustatten, die noch einmal extra geklont werden.

Was ist Bloatware? Bei Bloatware handelt es sich um unerwünschte Software (Apps), die auf euren Geräten wie Smartphones, Laptops und Computern vorinstalliert sind. Neben dem aufgeblähten Speicherplatz kann sie im schlimmsten Fall auch Einfluss auf die Akkulaufzeit und die Leistung des Geräts haben.

Dies führt dazu, dass ihr wohl zwei Ansammlungen von gleichen Apps auf dem Smartphone installiert habt. Was Samsung konkret damit bezwecken möchte, ist für uns noch unklar. Android Authority geht davon aus, dass Samsung den Eindruck eines vollwertigen Ökosystems vermitteln möchte. Fakt ist, dass der südkoreanische Hersteller dazu verpflichtet ist, die Google-eigenen Anwendungen auf seinen Geräten zu installieren.

Zusätzlich zu den Apps des Suchmaschinen-Riesen verkauft Samsung den Platz auf ihren Geräten für andere Entwickler wie Meta (ehemals Facebook), was abermals den Speicherverbrauch in die Höhe treibt.

Noch ist unklar, ob sich die unerwünschten Apps auf dem Gerät entfernen lassen, um den Speicherbedarf des Betriebssystems zu senken. Sobald uns die ersten Testgeräte zur Verfügung stehen und wir das Problem genau betrachten können, werden wir diesen Artikel für euch selbstverständlich aktualisieren.

