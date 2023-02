Galaxy S23: Alle Details zu den neuen Flaggschiff-Smartphones von Samsung

Auf dem Unpacked-Event heute Abend gab es einen klaren Star: Samsungs neues Galaxy S23 und seine beiden großen Geschwister in Form von S23 Plus und S23 Ultra.

Was genau Samsung uns da präsentiert hat, findet ihr im folgenden Artikel in allen Details: Specs, Bilder, Release-Termine und natürlich soweit bekannt auch Preise.

Samsung Galaxy S23 Ultra

Los geht es mit dem Smartphone, bei dem sich dieses Jahr am meisten tut. Und gleich bei der Kamera trennt sich die Spreu vom Weizen: Denn das S23 Ultra ist mit einer ganzen Reihe von Kamera-Features ausgestattet, die die anderen Modelle nicht bieten.

Da wäre beispielsweise der neue 200 MP Weitwinkel-Sensor, der dank adaptivem Binning in jeder Situation die richtige Beleuchtung und Auflösung bietet. So sollen in dunkleren Umgebungen jeweils 16 Pixel zu einem zusammengerechnet werden, in helleren Umgebungen reichen Gruppen von vier Pixeln aus.

Dank Super HDR sollen mit Front- wie Rückkamera zudem akkuratere Farben über eine breitere Palette heller und dunkler Umgebungen möglich sein.

Auch beim Autofokus soll das Pixel-Binning helfen. Super Quad heißt das Feature, bei dem die vier zusammen gebinnten Pixel verwendet werden, um den jeweils richtigen Fokus zu finden.

Bei Videos soll der neue Sensor ebenfalls zum Einsatz kommen. Bis zu 8K-Auflösung bei 30 FPS verspricht Samsung. Dazu gesellen sich neue Features für professionelle Creator wie der Pro Video Mode, Clean Preview oder das Auto Lens Switching.

Wirklich strahlen soll das S23 Ultra bei Nacht-Aufnahmen. Der neue Sensor in Verbindung mit Software-Verbesserungen und einem dedizierten KI-Kamera-Algorithmus soll für bessere Farben und weniger Rauschen bei Nachtaufnahmen sorgen. Auch Fotos sollen von dem Nightography genannten Feature profitieren.

Um die Power hinter der neuen Kamera zu zeigen, hat man sich bei Samsung für sehr direkten Weg entschieden: Das gesamte Unpacked-Event wurde laut Samsung mit der Kamera des S23 Ultra gefilmt

Beim Design weicht das Ultra ebenfalls von den anderen beiden Modellen ab. Der eckige Look erinnert noch immer an die mittlerweile in den Ruhestand geschickte Note-Serie, genauso wie der S-Pen, den man dem S23 Ultra beilegt. Der findet wie gewohnt seinen Platz im Inneren des Smartphones.

Unter der Haube findet sich wie bei den anderen Modellen auch ein Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Erstmals kommt die Achtkern-CPU auch in europäischen Smartphones von Samsung zum Einsatz. Samsung spricht bei dem Chip von einer Steigerung der CPU-Leistung um 34 Prozent und der GPU-Leistung von 41 Prozent. Dazu gesellen sich beim Ultra je nach Wahl entweder 256 oder 512 GB Speicher sowie 8 oder 12 GB RAM.

Beim Display kommt ein 6,8 Zoll QHD+-Display zum Einsatz und genau wie im Vorjahr verbaut man einen 5.000 mAh starken Akku. Auch sind die Handys der S23-Serie die ersten Handys mit Gorilla Glas Victus 2, das Stürze aus 2 Metern auf Asphalt oder 1 Meter auf Beton überstehen soll. Die Helligkeit gibt Samsung mit 1750 Nits über alle Modelle an.

4 1 Robuster als iPhone, Pixel und Co. Samsung Galaxy S23 erhält bislang einzigartiges Feature

Gebacken hat sich der Preis des S23 Ultra. Je nach Modell möchte Samsung, dass ihr dafür in Deutschland zwischen 1.400 und 1.580 Euro.

Samsung Galaxy S23 und S23 Plus

Weniger drastisch fallen die Sprünge beim S23 und S23 Plus aus. Beide kommen in einem runderen Design, verzichten aber ebenfalls auf die Kamera-Insel des S22.

Bei der Kamera kommt offenbar dieselbe 50 MP Weitwinkel-Kamera wie im Vorjahr zum Einsatz, dazu ein 12 MP Ultraweitwinkel- und ein 10 MP Teleobjektiv. Neu ist dafür das Upgrade auf eine 12-MP-Frontkamera.

Ebenfalls neu ist auch bei den kleineren Modellen der Prozessor. Auch hier kommt der Achtkerner von Qualcomm, der Snapdragon 8 Gen 2 zum Einsatz.

Für das Basismodell werden je nach Ausstattung zwischen 950 und 1010 Euro fällig, beim Plus verlangt Samsung zwischen 1200 und 1320 Euro. Erscheinen sollen die Smartphones wie auch das S23 Ultra am 17. Februar.

Positiv für alle, die ihr Smartphone über mehrere Jahre nutzen möchten: Samsung verspricht für die S23-Reihe mindestens 4 Jahre lang Betriebssystem-Updates und noch 5 Jahre Security-Updates.

Neben der Hardware gab es natürlich auch ein paar Software-Ankündigungen. Die wichtigste davon war die Ankündigung von OneUI 5.1. Die neueste Version ist bereits zu Release auf den neuen S23-Modellen installiert und soll später auch für andere Samsung-Handys folgen.

Neu sind dabei etwa zusätzliche Möglichkeiten, den eigenen Lock Screen zu individualisieren sowie Smart Suggestions, die in jeder Situation die richtige App empfehlen sollen. Des Weiteren soll ein Maintenance Mode

Euch reicht die Zusammenfassung nicht? Für alle, die es genau wissen wollen, lohnt sich ein Blick in unseren Live-Ticker. Dort könnt ihr noch einmal Minute für Minute nachverfolgen, was Samsung auf dem Unpacked-Event vorgestellt hat.

12 2 Samsung Galaxy Unpacked 2023 Alles zum S23-Event bei uns im Live-Ticker

Welche Ankündigung hat euch besonders gefreut? Welches Produkt war eure Enttäuschung des Abends? Und seid ihr insgesamt zufrieden mit dem, was Samsung da gezeigt hat? Wir freuen uns auf eure Meinung in den Kommentaren!