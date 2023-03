Für einen ausführlichen Bericht teste ich das S23 Ultra aktuell auf Herz und Nieren. Im Ersteindruck macht das neue Flaggschiff-Smartphone von Samsung einiges her.

Das offensichtlichste Alleinstellungsmerkmal des großen Handschmeichlers ist der ikonische S Pen, der seit dem S22 Ultra von der Note-Reihe vererbt wurde. Dieser funktioniert leider nicht immer ohne Probleme, wie auch ich feststellen muss.

Der S Pen sorgt für Frustration im Netz

Konkret äußert sich der ärgerliche Fehler, wenn der Eingabestift aus seinem Slot entnommen wird. Der S Pen versucht sich dabei (wieder) mit dem Handy zu verbinden, solange, bis es endgültig fehlschlägt.

In den erweiterten Einstellungen schlägt One UI vor, den Stift wieder in den Einschub zu legen, damit dieser erneut verbunden werden kann. Für die Verwendung auf dem Bildschirm benötigt es keine aktive Bluetooth-Verbindung, allerdings für die Gestensteuerung sowie der Shortcut-Taste am S Pen selbst.

In diversen Beiträgen auf Reddit und Twitter häufen sich dabei die Beschwerden über den ärgerlichen Fehler. Immerhin ist der Eingabestift eine der wichtigsten Funktionen des S23 Ultras. Gleichzeitig scheinen aber nicht alle Besitzer von diesem Problem betroffen zu sein.

Meine Erfahrung mit dem Eingabestift

Wie viele andere Nutzer habe ich feststellen können, dass es sich um kein dauerhaftes Problem handelt und bislang sporadisch auftritt. Das letzte Update von One UI brachte leider keine Lösung für diesen Fehler.

Natürlich steht dem Schreiben und damit der Kernfunktion nichts im Wege, beim Testen der erweiterten Funktionen des S Pens ist es allerdings ein ärgerlicher Umstand, den Stift wieder in den Einschub zu legen, nur um ihn wieder herauszunehmen.

Im Netz gibt es diverse Diskussionen zu möglichen Workarounds, die das Problem beheben sollen. Eine hat bisher für mich funktioniert.

Die möglichen Problemlöser des S Pen

In den Einstellungen des S23 Ultras findet ihr den Abschnitt »Erweiterte Einstellungen«, unter dem sich diverse Optionen für den S Pen finden.

In diesem Kontextmenü lässt sich der Stift zurücksetzen, was in meinem Fall bislang Abhilfe schaffen konnte. Andere Stimmen im Netz haben das Problem selbst beim Zurücksetzen noch festgestellt.

Eine weiterer Versuch ist anscheinend, die Aktivierung der Option »S Pen verbunden lassen« unter dem Menüpunkt »Weitere S Pen-Einstellungen«. Dies führt aber wohl gleichzeitig zu einem höheren Akkuverbrauch, wie aus dem Hinweis dieser Option ersichtlich ist.

Samsung wird mit Sicherheit versuchen, das Problem schnellstmöglich mit einem Software-Update aus der Welt zu schaffen. Bis dahin werden sich allerdings die Nutzer gedulden müssen und den ärgerlichen Fehler in Kauf nehmen.

Angesichts des hohen Preises ist dieser Umstand gleich doppelt ärgerlich.

Der ikonische S Pen ist möglicherweise für alteingesessene Fans der vergangenen Note-Reihe ein Kaufargument. Besitzt ihr ein S23 Ultra und konntet das Problem mit dem Eingabestift nachvollziehen oder seid ihr bislang verschont geblieben? Habt ihr das Problem mit einem der Tipps aus dem Internet für euch lösen können? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!