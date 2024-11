Galaxy S25 Slim: Samsung will das iPhone 17 Air wohl in einer Disziplin schlagen – der Kamera

Galaxy S25 Slim: Angeblich plant Samsung ebenfalls ein dünnes Flaggschiff, das allerdings erst später erscheint.

Sowohl Apple als auch Samsung sollen an einem Slim- beziehungsweise Air-Modell ihres nächsten Flaggschiffs arbeiten. Im Gegensatz zu Apple konzentriert sich der südkoreanische Hersteller dabei nicht nur auf den Formfaktor, wie der für gewöhnlich gut informierte Leaker Ice Universe (via X/Twitter) erfahren haben will.

Im Detail:

Das Galaxy S25 Slim soll über eine leistungsfähigere Kamera verfügen als das Galaxy S25 und S25 Plus (Standardmodell).

Ice Universe spricht in seinem X-Post vom vivo x200 Pro mini, das mit einer Triple-Kamera ausgestattet ist. Jede der Linsen könnte demnach eine Auflösung von 50 Megapixeln haben (Weitwinkel, Ultraweitwinkel und Tele). Bei der Selfie-Kamera sind es 32 Megapixel.

Zuletzt gab es Gerüchte über eine Hauptkamera mit einer Auflösung von 200 Megapixel wie beim Ultra-Modell.

Beim iPhone 17 Air setzt Apple angeblich auf eine einzelne Kamera auf der Rückseite. Diese soll mit 48 Megapixeln auflösen.

Samsung setzt also bei seinem potenziell schlanken Flaggschiff auf eine vielseitigere Kamera als Apple. In Stein gemeißelt ist das aber noch lange nicht.

Galaxy S25: Kein Kameraupgrade für die Basismodelle?

Sollte Samsung dem Galaxy S25 Slim tatsächlich eine leistungsfähigere Kamera spendieren als den Standardmodellen, könnte dies bedeuten, dass das Galaxy S25 sowie das S25+ keine nennenswerten Verbesserungen im Bereich der Kamera aufweisen.

Möglicherweise werden die beiden Smartphones weiterhin eine Auflösung von 12 Megapixel statt 48 Megapixel bei der Ultra-Weitwinkelkamera haben.

Ebenso interessant sind die noch fehlenden Informationen zum verbauten Sensor des Slim-Modells. Es bleibt abzuwarten, ob Samsung im S25 Slim einen größeren und besseren Sensor verbaut – falls sich die Gerüchte um das schlanke Flaggschiff überhaupt bewahrheiten.

Galaxy S25 Slim: Release wohl erst im zweiten Quartal 2025

Während die drei Flaggschiffe von Samsung traditionell im Januar vorgestellt werden, könnte uns das Galaxy S25 Slim möglicherweise erst im zweiten Quartal 2025 erwarten.

Natürlich schweigt sich Samsung über das Galaxy S25 Slim aus. Die Gerüchte um das schlanke Flaggschiff sind daher mit Vorsicht zu genießen.