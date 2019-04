Asus veranstaltet mit der ROG Convention ein Fan-Event für Spieler und Hardware-Enthusiasten unter dem Namen der hauseigenen ROG-Hardware-Serie (Republic of Gamers) - das Event findet erstmals in Europa am 12. April 2019 in Duisburg statt.

Dort wird es zahlreiche Anspielstationen und Hardware-Demos geben. Dazu kommen Workshops etwa zum richtigen Übertakten mit bekannten Namen wie etwa Roman »Der 8auer« Hartung.

Zudem kann man mit Freunden in VR-Duellen antreten, es gibt Gaming-Hardware zu gewinnen oder ihr könnt Anno 1800 (schon vor dem offiziellen Release am 16. April) und Star Citizen live sehen und spielen.

Wann, wo, wie? Alle Infos und Tickets zur ROG Convention 2019

GS Hardware Live-Programm

Auf über 6.000 m² sind auch wir als Medienpartner dabei - das GameStar Hardware Team mit Christoph Liedtke und Florian Klein nutzt die Gelegenheit und tritt im Nachmittagsprogramm an, nützliche Tipps zu Gaming-Hardware und der richtigen Konfiguration live zu demonstrieren.

Ihr findet uns in der MAX Streaming Area in der Halle. Wer nicht selbst vorbeikommen kann, darf uns sehr gerne bei unserem Twitch-Kanal MAX live zuschauen! Hier findet ihr den detaillierten MAX-Programmplan zur ROG-Convention.

16:00 Uhr:



Wie bekomme ich konstantes Aim mit der Maus in jedem Game? Guide zu dpi und mouse sensitivity einstellen mit Florian Klein.



17:30 Uhr:



FPS, Hertz, V-Sync, Freesync und G-Sync - wie konfiguriere ich meinen TFT und die Grafik-Settings optimal mit Chris Liedtke.

18:30 Uhr:



Wir bauen einen aktuellen Highend-Gaming-PC um die Wette (inklusive Eigenbau-Tipps): Wer ist schneller - Hardware-Redakteur oder Überraschungsgast?



Am 12. April 2019 ab 14:00 Uhr live auf unserem Twitch-Kanal MAX!

Show-Programm

Nach unserer MAX-Show beginnt das Abendprogramm mit zahlreichen Challenges auf der großen Show-Bühne zwischen bekannten Gästen wie Felix Dner von der Laden und Kati Karenina, die als Team gegen Phunk Royal und Debitor antreten!

Anschließend findet eine Party mit DJs bis in die Morgenstunden statt.

Alle Infos zu Tickets, Location sowie ein detailliertes Event-Programm gibt es auf der offiziellen ROG Convention Seite.

Hier findet ihr unser aktuelles Streaming-Programm von der ROG Convention auf MAX!