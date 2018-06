GameStar-PCs mit brandneuem Core i7-8086K - Limitierte Jubiläums-CPU mit 5 GHz

Mit dem limitierten 6-Kern-Prozessor Core i7 8086K feiert Intel den 40. Jahrestag seiner wegweisenden x86-Architektur. Der i7 8086K ist erste Intel-Prozessor, welcher bis zu 5 GHz Turbo-Modus liefert. Dank diesem Leistungssprung löst die brandneue CPU Intels bisheriges Flaggschiff Core i7 8700K ab. Wir feiern mit und verpassen unseren Gaming-PC Topmodellen ONE GameStar-PC Ultra Xtreme und TITAN X mit der limitierten Fassung Core i7 8086K einen ordentlichen Performance-Sprung! Aber nur solange der Vorrat reicht.

Gaming-PC mit limitierten Core i7 8086K holen

Core i7 8086K mit 6 Kernen und 5,0 GHz Turbo

Die limitierte Jubiläums-Edition bietet wie bei Coffee-Lake üblich sechs Rechenkerne und zwölf Threads. Allerdings überflügelt Intels Sondermodell Core i7 8086K das bisherige Topmodell i7 8700K sowohl im Basis- als auch im Turbo-Takt um satte 300 MHz. Während es der i7 8700K im Basistakt auf 3,7 GHz und im Turbomodus auf maximal 4,7 GHz bringt, erreicht der brandneue i7 8086K 4,0 GHz im Basistakt sowie bis zu 5,0 GHz im Boosttakt. Durch den offenen Multiplikator lässt sich auf eigene Faust sogar noch mehr Gaming-Power und Leistung aus dem Chip kitzeln - aber nur auf eigenes Risiko.

Ultra Xtreme mit GeForce GTX 1080 Advanced

Ordentlich Dampf unter der Haube und Zukunftssicherheit zum Abwinken: Unser beliebtester Gaming-PC hat sich Intels neuen Core i7 8086K mehr als verdient. Für außerordentliche Leistung selbst bei extremen Auflösungen sorgt die übertaktete High-End-Grafikkarte ASUS ROG STRIX GeForce GTX 1080 Advanced mit 8 GB - enorme Reserven für alle kommenden Blockbuster Games inklusive. Eine 500 GB riesige SDD, 16 GB Arbeitsspeicher und 2 TB Festplatte perfektionieren den Ultra Xtreme. Gekühlt wird die bis zu 5,0 GHz schnelle Hochleistungs-CPU von be quiets Pure Rock. Den GameStar-PC Ultra Xtreme mit brandneuem 6-Kerner i7 8086K gibt es bereits für 2299€.

GameStar-PC Ultra Xtreme mit i7 8086K und GTX 1080 Advanced

TITAN X - 4K Gaming ohne Kompromisse

Dem limitierten 6-Kerner i7 8086K stellen wir im ONE GameStar-PC TITAN X keine geringere Grafikkarte als die GeForce 1080 Ti STRIX OC mit massiven 11 GB Videospeicher gegenüber. Sagenhafte Performance und uneingeschränktes Spielvergnügen in 4K, VR und in maximalen Grafikeinstellungen inklusive. Mit 32 GB Arbeitsspeicher, 500 GB großer SSD und 4.000 GB Festplatte ist der TITAN X unser bester Gaming-PC und die Wahl für Gamer, die einfach nicht genug kriegen können. Für den optimalen Mix aus Premium-Kühlung des Hochleistungsprozessors bei gleichzeitig leisem Betrieb sorgt der Shadow Rock Slim von be quiet. Unsere Hochleistungsmaschine mit Intels brandneuem und limitierten Flaggschiff bekommt ihr für 2799€.

Ultimativer Gaming-PC mit Core i7 8086K und GTX 1080 Ti

Der Versand innerhalb Deutschlands ist natürlich versandkostenfrei. Ein 10€ Gutschein für PC-Spiele bei Gamesplanet und drei Herstellergarantie inklusive.