Diesen Trick solltet ihr euch merken - Gamer biegt Hardware mit Zahnstochern wieder grade

So habt ihr eure Hardware bestimmt noch nicht repariert.

Manche Ideen sind zu einfach, um selbst darauf zu kommen. Selbst wenn ihr den Gedanken schon mal hattet, dachtet ihr euch bestimmt sowas in die Richtung: »Nein, das bringt sowieso nichts«.

Doch vielleicht hätte es ja etwas gebracht. So wie beim Reddit-User Haunting_Abalone_398, der auf Reddit einen Trick präsentiert hat, der selbst das »r/pcmasterrace«-Subreddit wegen der Einfachheit begeistert.

Zahnpflegeprodukte für Hardware-Reparaturen

Wenn wir es nicht mit eigenen Augen gesehen hätten, wären wir vermutlich davon ausgegangen, dass man Lüfterschlitze nicht mit einem Zahnstocher zurechtbiegen kann - nicht das wir darüber oft nachdenken.

Doch der Post auf Reddit beweist nicht nur, dass es möglich ist, sondern, dass es so aussieht, als wären Zahnstocher für keinen anderen Zweck entworfen worden:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Um die Kühlerlamellen an seinem Rechner wieder gerade zu biegen, hat er zwei Zahnstocher genommen und sie so in die Lamellen gesteckt, dass er sie mühelos wieder grade biegen kann.

Wie Reddit-User _Warsheep_ richtig festgestellt hat, ist das ein Trick, den ihr gerade wahrscheinlich nicht braucht, doch in ein paar Jahren seid ihr froh darüber:

»Irgendwann, in vielen Jahren, wird jemand nach einer Lösung für seine verbogenen Kühlerlamellen suchen und über das hier stolpern. So wie man die Lösung für ein obskures PC-Problem in einem Forenbeitrag aus dem Jahr 2008 findet.«

Auch User Jamison25 ist auf eine seltsame Art und Weise fasziniert von dieser Idee:

»Dies wird einer dieser süßen Nischentipps sein, die in 99% der Fälle nicht nützlich sind, aber mein Gehirn klammert sich daran, bis ich sterbe.«

Mit verbogenen Kühlern ist nicht zu spaßen

Auch wenn der Reddit-Beitrag erstmal komödiantisch rüberkommt, macht es das nicht weniger wichtig, eure Kühler im Auge zu behalten.

Verbogene Kühlerlamellen können die Kühlleistung negativ beeinträchtigen und zu höheren Hardware-Temperaturen führen. Im schlimmsten Fall wird eure Hardware dadurch auf Dauer beschädigt.

Das Internet ist voll mit kuriosen Tipps, um Hardware zu reparieren. Habt ihr euch welche, die vielleicht nicht alle kennen? Klassisches Beispiel: Hardware backen. Werdet ihr euch den Trick mit dem Zahnstocher merken? Habt ihr noch mehr solcher »geheimen« Tricks? Habt ihr schonmal etwas ähnliches ausprobiert? Wenn ja, wie ist es gelaufen. Schreibt es uns gerne in die Kommentare!