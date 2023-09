Spieler zeigt seinen 4.000-Euro-PC der Community und fragt: »Ist es verrückt, all das nur für League of Legends zu tun?«

Teure, schnelle Hardware und League of Legends sind nichts, das sich widerspricht. (Bild PC: Reddit-Nutzer brokenbonee)

Bei Gaming-Hardware heißt es nicht nur stets Höher, schneller, weiter sondern zuletzt auch immer häufiger Teurer, teurer, teurer . Das bedeutet aber nicht, dass man einen sehr kostspieligen PC mit aktuellen und Hardware-hungrigen Spielen quälen muss, wie ein Reddit-Mitglied eindrucksvoll beweist.

Um welchen Rechner geht es? Der Nutzer brokenbonee zeigt in einem Thread mit dem in der Überschrift oben zu sehenden Titel seinen aktuellen Rechner.

Neben jeder Menge bunter Lichter und einem Gehäuse mit aggressivem Look (siehe das Bild oben und das folgende Foto) ist darin auch topaktuelle Hardware zu erkennen, wie die Auflistung der Komponenten deutlich macht.

Auch das 24-Pin-Kabel am Mainboard sollte leuchten, aber es fehlte USB-Header (Quelle: Reddit-Nutzer brokenbonee)

Gehäuse: Asus ROG Hyperion GR701 (ca. 400 Euro)

Asus ROG Hyperion GR701 (ca. 400 Euro) Grafikkarte: Asus ROG Strix Geforce RTX 4080 OC Edition (ca. 1.500 Euro)

Asus ROG Strix Geforce RTX 4080 OC Edition (ca. 1.500 Euro) Prozessor: Intel Core i9-13900K (ca. 600 Euro)

Intel Core i9-13900K (ca. 600 Euro) Mainboard: Asus ROG Maximus Z790 Hero (ca. 600 Euro)

Asus ROG Maximus Z790 Hero (ca. 600 Euro) SSD: Samsung SSD 990 PRO 2,0 TByte (ca. 150 Euro)

Samsung SSD 990 PRO 2,0 TByte (ca. 150 Euro) Arbeitsspeicher: 32,0 GByte DDR5-7200 G.Skill Trident Z5 (ca. 150 Euro)

32,0 GByte DDR5-7200 G.Skill Trident Z5 (ca. 150 Euro) Kühlung: Asus ROG Ryujin III 360 (ca. 400 Euro)

Asus ROG Ryujin III 360 (ca. 400 Euro) Lüfter: Lian Li UNI Fan SL120 V2 RGB Black (ca. 100 Euro pro Stück)

Lian Li UNI Fan SL120 V2 RGB Black (ca. 100 Euro pro Stück) Netzteil: ROG Thor 1.200 Watt Platinum II (ca. 400 Euro)

ROG Thor 1.200 Watt Platinum II (ca. 400 Euro) GPU-Halter: Asus ROG Herculx Anti-Sag Holder (ca. 40 Euro)

Zum aktuellen Zeitpunkt kosten die einzelnen Komponenten im deutschen Handel zusammen über 4.300 Euro.

Bei so einem Preis sticht eindeutig heraus, dass nur Nvidias RTX 4080 zum Einsatz kommt und nicht die aktuell schnellste Gaming-GPU in Form der Geforce RTX 4090.

Der Grund dafür liegt auf der Hand: Der brokenbonee spielt auf dem PC nur League of Legends.

Klar limitiere ich meine FPS!

Über 1.000 FPS, aber in 23 Sekunden nicht einen Kill machen - schwache Leistung! (Quelle: Reddit-Nutzer brokenbonee)

Das beliebte MOBA stellt bekanntermaßen keine hohen Ansprüche an die Hardware. Also kann man guten Gewissens etwas Geld sparen, und eine RTX 4080 statt einer RTX 4090 nutzen.

Okay, Scherz beiseite. Bei Gesamtkosten von über 4.000 Euro hätte man den überschaubaren Aufpreis zu einer RTX 4090 schon noch zahlen können. Aber zumindest kommt der PC auch mit der RTX 4080 in LoL auf über 1.000 FPS, wie auf dem oben zu sehenden Screenshot von brokenbonee gut erkennbar.

Das Bild ist eine ironische Reaktion auf den Vorschlag, zum Sparen von Energie die Bilder pro Sekunde auf 144 Hertz zu limitieren. Dabei handelt es sich um eine weit verbreitete Bildwiederholrate von Monitoren - und um einen Tipp, den wir nur unterschreiben können. Mehr dazu erfahrt ihr in diesem Artikel:

Schont eure Hardware! Wie und warum jeder die FPS limitieren sollte

Freude am Anschauen

In einem weiteren Kommentar gibt der Reddit-Nutzer an, dass er grundsätzlich auch Triple-A-Spiele besitze und zocke. Aber nicht auf seinem sündhaft teuren Desktop-PC:

Im Moment habe ich nicht mehr viel Freizeit, um Spiele zu spielen, also reicht es manchmal schon aus, nach Hause zu kommen und auf meinen PC zu schauen, um mich glücklich zu machen. Andere AAA-Spiele spiele ich natürlich auch, aber nur, wenn ich nicht zu Hause bin und nur auf Handheld-Geräten.

League of Legends sei dagegen sein wahres Kindheits-Spiel, das in an eine Zeit erinnere, zu der er noch nichts vom Druck des wahren Lebens wusste.

Der Foren-Thread zu seinem PC ist gleichzeitig mit über 1.200 Kommentaren viel diskutiert. Der Top-Beitrag widmet sich dabei ironisch dem Display der Wasserkühlung, auf dem eine Spielfigur aus League of Legends zu sehen ist.

Ein Fingerzeig für die insgesamt positive Stimmung, die in den Kommentaren herrscht.

Auch wir können gut nachvollziehen, dass sich jemand allein an der Optik seines Gaming-PCs erfreut - schließlich gehört zu einem Hobby nicht nur die aktive Ausübung, sondern auch die Liebe zum passenden Equipment. Aber wie seht ihr das? Sind über 4.000 Euro für einen PC, auf dem hauptsächlich League of Legends gespielt wird dann doch zu viel des Guten? Schreibt es gerne in die Kommentare!