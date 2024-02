Wissenschaftler befürchten, dass Gaming Tinnitus und Gehörverlust verursachen kann - Darauf solltet ihr achten

Selbstversuch und Meinung des Autors: Ich muss gestehen, dass ich selbst eigentlich immer Headsets zum Zocken von Shootern und anderen Spielen verwende. Wie laut? Keine Ahnung, ich habe mir vor diesem Artikel ehrlicherweise nie darüber Gedanken gemacht.



Gerade beim Zocken und Abtauchen in fremde Welten vergessen wir uns und unsere Gesundheit schnell – und anders als im Game gibt es für unsere Ohren kein MediKit, wenn der Schaden erst einmal angerichtet ist.



Ich habe bei meiner Blitz-Recherche keine Möglichkeiten gefunden, wie ich das Headset-Signal direkt in dB messen kann. Falls ihr Programme oder Möglichkeiten kennt, die so etwas ermöglichen ist, schreibt es gerne in die Kommentare. Allerdings hatte ich eine Idee:



Kleiner Selbstversuch: Weil ich mir nicht anders zu helfen wusste, habe ich verschiedene Lauststärke-Mess-Apps aufs Handy geladen. Anschließend habe ich mein Handy an den Ohrmuscheln meines Headsets platziert und mehrere Soundmessungen durchgeführt. Es ist aber fraglich, wie akkurat die gemessenen Zahlen sind.



Das Ergebnis: Beim Abfeuern einer Shooter-Waffe gipfelt mein Sound laut App bei etwa 75 dB und bewegt sich regulär bei rund 60 dB. Ich kann nicht sagen, ob diese Zahl akkurat ist. Aber es gibt mir einen groben Richtwert. Es gilt wohl die alte Redensart: Im Zweifel ist weniger mehr und ich schraube meinen Sound noch etwas nach unten.