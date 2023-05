Garmin: Smartwatches werden dank Update jetzt noch besser

Garmin Venu 2 (Quelle: Garmin)

Der Hardware-Hersteller Garmin ist vor allem für seine Sport- und Outdoor-Smartwatches bekannt. Ähnlich wie Apple versorgt das Schweizer Unternehmen aus Schaffhausen seine Uhren häufig langfristig mit Updates.

Das Beta-Update 13.12 für die Smartwatches der Venu-2-Serie, also für die Venu 2, Venu 2 Plus sowie die Venu 2S, ist kürzlich erschienen. Die Nutzerinnen und Nutzer erwartet mit diesem Software-Release eine ganze Reihe von Fehlerkorrekturen und Funktionserweiterungen.

Garmin gibt im eigenen Forum Hinweise zur Installation des Updates:

Diese Beta-Version befindet sich derzeit in der Pre-Rollout-Phase. Dabei handelt es sich um eine neue Bereitstellungsmethode, bei der Beta-Versionen OTA (Over the Air via WiFi) installiert werden können. Im Anschluss an die Pre-Rollout-Phase folgt der traditionelle Rollout. Um dieses Update auf die Geräte der Venu 2 Serie herunterzuladen, gehen Sie zu: Hauptmenü > Einstellungen > System > Software-Update.

Zu den Neuerungen gehören Erweiterungen und Bugfixes für den Connect-IQ-Store, über den die Smartwatch laut Garmin mit kostenlosen Apps, Widgets, Displaydesigns, Datenfeldern oder Musik-Streaming-Diensten personalisiert werden kann. Außerdem gibt es Verbesserungen für das ANT+-System, über das Brustgurte oder Schrittzähler mit der Smartwatch verbunden werden können.

Habt ihr eine Smartwatch von Garmin? Oder plant ihr demnächst den Kauf einer Venu 2 des Schweizer Herstellers? Was haltet ihr generell von Beta-Updates? Teilt uns eure Erfahrungen in den Kommentaren mit.