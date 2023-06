Das Ende der Festplatten? Seagate sagt »Von wegen!« und entwickelt immer riesigere HDDs - aber für wen?

Sie hat doch noch nicht ganz ausgedient, wenn es nach dem Hersteller Seagate geht: Die Festplatte.

Im Gegensatz zu früher gehören heutzutage HDDs (mechanische Festplatten) nicht mehr zu den Must-Have-Komponenten eines PCs. Die meisten neuen Geräte und PCs setzen auf SSDs, die nicht nur deutlich schneller, sondern auch weniger schadensanfällig sind. Trotzdem steht die Entwicklung der HDD nicht still - ganz im Gegenteil.

Seagate hat in einem kürzlichen Konferenzgespräch weitere Informationen zur Entwicklung von Festplatten mit einer Kapazität von über 30 TByte für den Unternehmens- und Verbrauchermarkt enthüllt. Das erste öffentlich erhältliche Laufwerk, das die neue HAMR-Technologie nutzt, wird eine Kapazität von 32 TByte haben und Seagate plant sogar, diese Kapazität bald kontinuierlich zu erhöhen.

HDDs waren lange Zeit deutlich günstiger als SSDs, mittlerweile bekommt ihr aber beispielsweise 500 GByte schon ab etwa 20 Euro. Soll es ein NVMe-Modell eines bekannten Herstellers wie Samsung sein, sind es etwa 30 Euro.

HAMR-Technologie ermöglicht mehr Speicher ohne neue Maße

Die größten HAMR-Laufwerke werden aus zehn Scheiben bestehen, wobei jede Scheibe des 32-TByte-Modells 3,2 TByte enthält. Durch die HAMR-Technologie ist Seagate in der Lage, die Kapazität jeder Scheibe schrittweise zu steigern, zunächst auf 3,6 TByte für ein 36-TB-Laufwerk und dann auf 4,0 TByte für ein 40-TB-Laufwerk. Derzeit testet das Unternehmen sogar 5-TB-Scheiben, die eine Kapazität von 50 TByte ermöglichen könnten.

Mit der HAMR-Technologie (Heat Assisted Magnetic Recording) werden Teile der Scheiben kurzzeitig erhitzt, um die Speicherdichte zu erhöhen, während die thermische und magnetische Stabilität erhalten bleibt. Diese Methode ermöglicht es Seagate, größere Laufwerke anzubieten, ohne zusätzliche Scheiben hinzufügen zu müssen, womit die Festplatten trotzdem relativ kompakt bleiben.

Das Unternehmen wird sich zukünftig vollständig auf diese neue Technologie konzentrieren und stellt die Entwicklung herkömmlicher Aufzeichnungsmethoden mit einer maximalen Kapazität von 2,4 TByte pro Scheibe ein.

Obwohl Seagate derzeit IronWolf Pro-Festplatten mit einer maximalen Kapazität von 22 TByte anbietet, wird noch in diesem Jahr eine 24-TByte-Festplatte erscheinen, die das letzte Laufwerk dieser Art sein soll. Zudem wird es später noch ein 28-TByte-Modell mit dem so genannten Shingled Magnetic Recording geben, doch alles, was darüber hinausgeht, wird die HAMR-Technologie nutzen.

Seagate hat bereits angekündigt, dass HAMR-Laufwerke mit 40 TByte in den nächsten zwei Jahren erscheinen sollen, gefolgt von 50-TByte-Varianten im Jahr 2026. Für das Ende des Jahrzehnts sind sogar Festplatten mit einer Kapazität von 100 TByte geplant.

Die HAMR-Technologie ist allerdings nicht exklusiv Seagate vorbehalten: Auch der direkte Konkurrent Western Digital setzt auf HAMR, um sich auf 30-TByte- und 40-TByte-Laufwerke zuzubewegen.

Wer profitiert von so riesigen HDDs?

Festplatten mit so großen Kapazitäten bieten vor allem Vorteile für Fotografen, Videografen und für alle anderen, die große Mengen an Daten an einem Ort speichern wollen.

Obwohl viele Spiele noch gut funktionsfähig von einer Festplatte laufen, wird sich das in Zukunft immer mehr ändern. Dies wurde vor allem durch Cyberpunk 2077 auf PS4 und Xbox One deutlich. Das Spiel hatte mit extrem langsam ladenden Texturen zu kämpfen, da diese Konsolen noch auf langsame HDDs setzen.

Mit der Phantom-Liberty-Erweiterung, die die Anforderungen an das Open-World-Spiel drastisch erhöht, wird das Addon für Cyberpunk 2077 mindestens eine SSD voraussetzen, eine NVME-SSD ist für höhere Einstellungen empfohlen Welche Anforderungen noch erfüllt werden müssen, könnt ihr hier nachlesen:

Mehr zum Thema Cyberpunk 2077: Phantom Liberty erhöht auch die Systemanforderungen des Basisspiels deutlich von Duy Linh Dinh

Was haltet ihr von Seagates Ankündigung? Verwendet ihr selbst noch große Festplatten in eurem PC oder setzt ihr inzwischen nur noch auf die deutlich flotteren, schlankeren und leiseren SSDs? Würdet ihr eure Daten auf einer Festplatte speichern, die mehr als 30 Terabyte Kapazität besitzt? Oder welche Verwendung hättet ihr für so viel Speicherplatz? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!