Cyberpunk 2077: Phantom Liberty erhöht auch die Systemanforderungen des Basisspiels deutlich

Phantom Liberty erhöht die Systemanforderungen - auch für das Basisspiel. (Bild: CD Projekt RED)

In etwas mehr als drei Monaten erscheint das große DLC-Update Phantom Liberty für Cyberpunk 2077. Der Trailer ließ bereits vermuten, dass mit diesem die Grafik auf ein höheres Niveau gehoben wird.

Nun hat CD Projekt Red bestätigt, dass die Systemanforderungen steigen werden - auch für das Basisspiel.

High-End-CPU für Full HD High

Die neuen Systemanforderungen haben es in sich und sind deutlich anspruchsvoller als die alten. CD Projekt RED hat eine Tabelle geteilt, die übersichtlich aufzeigt, was in etwa 90 Tagen auf uns wartet.

Wer das Spiel nun mit niedrigen Einstellungen, 30 Bildern pro Sekunde und Full-HD-Auflösung spielen möchte sollte mindestens einer der folgenden Grafikkarten besitzen:

Nvidia Geforce GTX 1060 6GB

AMD Radeon RX 580 8 GB

Intel Arc A380 6GB

Für Full HD ist also zukünftig eine Grafikkarte notwendig, die mindestens 6 GByte Videospeicher mitbringt.

Die mechanische Festplatte (HDD) verschwindet gänzlich aus den Mindestanforderungen. Ab dem nächsten Update wird eine SSD mit mindestens 70 GByte freiem Speicher benötigt. Für Full-HD Ultra und höher wird eine schnelle NVMe-SSD empfohlen.

Diese Änderung überrascht allerdings nicht: Als das Basisspiel Ende 2020 veröffentlicht wurde, haben viele Spieler, vor allem jene mit PS4 und Xbox One, das Spiel auf mechanischen Festplatten installiert. Das führte zu extrem langsam ladenden Texturen.

Was schon eher überraschend ist: die hohe Anforderung an die CPU für Full-HD mit hohen Einstellungen. Dafür benötigt man mindestens einen AMD Ryzen 7 7800X oder einen Intel Core i7 12700. Es ist nicht ganz klar, welchen AMD-Prozessor CD Projekt RED hier meint, da es offiziell keinen Ryzen 7 7800X gibt.

Es könnte sowohl der Ryzen 7 7700X, als auch der Ryzen 7 7800X3D gemeint sein. Nichtdestotrotz ändert es nichts an dem Umstand, dass nun deutlich stärkere Hardware erfoderlich ist. Vorher reichte hierfür ein Intel Core i7 4790 oder ein AMD Ryzen 3 3200G.

Interessant sind auch die Mindestanforderungen an Spieler, die mit aktiviertem Ray Tracing spielen wollen. Für 1080p, 30 FPS und Ray Tracing Low werden folgende Grafikkarten benötigt:

Nvidia Geforce RTX 2060

Radeon RX 6800 XT

Intel Arc A750

Bei Nvidia und Intel reichen die beiden Grafikkarten der unteren Mittelklasse, um das Spiel mit aktiviertem Ray Tracing spielen zu können. AMD-Spieler müssen mindestens eine High-End-Grafikkarte der letzten Generation besitzen.

Zum anderen gibt CD Projekt RED an, dass mindestens 8 GByte Videospeicher notwendig sind. Es ist also möglich, dass in der obigen Auflistung die RTX 2060 mit 12 GByte gemeint wurde.

Das Spiel soll laut Entwicklern aber nicht aufhören zu funktionieren, wenn die neuen Systemanforderungen nicht erfüllt werden. Allerdings wollen sie das Spiel zukünftig nicht mehr auf den alten Hardware-Konfigurationen testen.

Das Update erscheint kurz vor Release der Phantom Liberty -Erweiterung in etwa 90 Tagen. Wer seinen PC bis dahin aufrüsten möchte, hat also noch etwas Zeit.

Was haltet ihr von diesen neuen Systemanforderungen? Schafft euer PC das neue Cyberpunk oder habt ihr vor, ein Upgrade zu machen? Glaubt ihr, dass diese Mindestanforderungen sehr hoch gesteckt sind und das Spiel durchaus auch auf schwächerer Hardware laufen wird? Es wird auch interessant, wie Phantom Liberty auf dem Steam Deck laufen wird. Schreibt uns eure Meinung zu den neuen Anforderungen in die Kommentare!