Ring Intercom - Eure Gegensprechanlage in der Mietwohnung kann jetzt auch smart werden

Auf der Tech-Messe IFA in Berlin treffen sich momentan die die größten Tech-Konzerne und stellen ihre Neuheiten vor. Neben neuen Fernsehern, Bildschirmen und Laptops werden aber auch andere Tech-Innovationen vorgestellt.

Ring, eine Tochterfirma von Amazon, hat auf der Messe eine smarte Gegensprechanlage vorgestellt, die man leicht an seine bestehende Anlage anschließen kann. Somit soll man auch unterwegs mit Menschen sprechen können, die vor der Haustür stehen. Solltet ihr selbst mal vor der Haustüre stehen und keinen Schlüssel haben, könnte euch Rings Intercom auch da behilflich sein.

Das kann Rings Intercom

Das Ring Intercom ist eine WLAN-fähige Erweiterung für eine bestehende Gegensprechanlage. Ihr könnt also benachrichtigt werden, wenn jemand vor eurer Tür steht und euch dann per Ring-App mit der Person vor der Tür unterhalten. Das geht natürlich von zu Hause aus, aber auch unterwegs. Wenn ihr die Funktion von der Couch aus nutzen wollt, könnt ihr das Ring Intercom auch mit Alexa verbinden und so über den Sprachassistenten mit eurem Gast kommunizieren.

Mit dem Ring Intercom sollt ihr aber nicht nur sprechen können, sondern auch Türen öffnen. Heißt, ihr könnt Besuch auch von unterwegs reinlassen. Außerdem soll es möglich sein, bei Bedarf mehrere Türen gleichzeitig zu öffnen. Gegensprechanlagen mit Video-Funktion werden momentan noch nicht unterstützt.

Einfach loslegen

Die Installation soll besonders leicht und ohne bauliche Veränderungen möglich sein. Somit kann man auch als Mieter ohne große Schwierigkeiten in den Genuss einer smarten Gegensprechanlage kommen.

Über das heimische WLAN wird das Gerät integriert, über die Ring-App wird es bedient und für das Verbinden mit der Gegensprechanlage braucht ihr anscheinend keine tiefgreifenden Kenntnisse der Elektronik. Über die App wird euch die genaue Anleitung für eure Anlage angezeigt. Es ist also eine komplette DIY-Lösung für jeden Smart Home Fan.

Das Ring Intercom wird durch Akkus betrieben, die sich auch herausnehmen lassen, was einen Stromanschluss in der Nähe praktischerweise überflüssig macht. Ob Rings Intercom auch mit eurer Gegensprechanalage kompatibel ist, könnt ihr hier herausfinden.

Sesam öffne dich für Amazon

Da Ring eine Tochter-Firma von Amazon ist, verwundert es wohl kaum, dass die Entwickler eine besondere Funktion für Amazon-Lieferanten eingebaut haben. So soll sich die Tür für Paketboten des Online-Riesen automatisch öffnen. Hierzu können Zeitfenster und genaue Abstellorte definiert werden. Diese Funktion ist allerdings nicht von vornerein aktiviert und bleibt somit optional.

Besonders interessant könnte auch die Funktion sein, mit der ihr virtuelle Schlüssel an andere Personen vergeben könnt. So soll bestimmten Personen (temporärer) Zugang zu eurer Wohnung bzw. eurem Haus gewährt werden. Dabei wird jeder Öffnungsvorgang und jede Interaktion protokolliert. Diese Funktion soll allerdings erst später mit einem Update hinzugefügt werden.

Verfügbarkeit

Ab dem 28. September 2022 sollt ihr das Intercom auf Ring.com oder Amazon für 130 Euro kaufen können. Die Auslieferung beginnt dann am 26. Oktober 2022. Für 170 Euro gibt es ein Intercom-Bundle mit Ladestation und Ersatz-Akku. Zur Markteinführung wird es vergünstigt für 100 Euro angeboten.

Was sagt ihr zur smarten Gegensprechanlage? Würdet ihr das nutzen? Was sagt ihr zur eingebauten Amazon-Lieferanten-Funktion? Schreibt es und gerne in die Kommentare!