Gerücht: Erscheinen Geforce RTX 4080 und RTX 4070 nun doch noch in diesem Jahr?

Im Juli diesen Jahres haben wir über die mögliche Verschiebung der RTX 4080 und deren schwächerer Schwestermodelle berichtet. Youtuber und Leaker Moores Law Is Dead (MLID) gab damals an, dass Nvidias Lager überfüllt seien mit RTX-3000-Karten und dass diese erst einmal verkauft werden müssten.

Das sollte der Grund dafür sein, dass dieses Jahr nur noch die RTX 4090 (Ti) und drei neue Modelle der 3000er-Serie für den Einsteigerbereich auf den Markt kommen. Um welche frisch aufgelegten RTX-3000-Varianten genau es sich handelt, könnt ihr hier nachlesen:

Auch der ebenfalls für Leaks bekannte Twitter-Nutzer Greymon55 gab damals per Tweet an, dass nur einer der neuen Ada-Lovelace-Chips noch 2022 erscheint. Möglicherweise bewegt sich aber etwas bei Nvidia hinter den Kulissen, denn MLID hat nun über Twitter gesagt, dass die RTX 4080 und sogar die RTX 4070 doch noch in diesem Jahr erscheinen sollen.

Dass sich immer noch etwas an den Release-Plänen ändern kann, hatte er bereits zu seinen damaligen Informationen in eine gegenteilige Richtung eingeräumt, die aus internen Quellen bei Nvidia und Nvidia-Partnern stammen sollen. Auch im aktuellen Tweet hält er diese Tür offen, da er in Bezug auf die vermeintlichen RTX-4000-Release-Pläne mit dem Wort current beginnt (zu Deutsch: gegenwärtig ):

Seinen aktuellen Information zufolge soll also die RTX 4090 bis spätestens Mitte Oktober 2022 erscheinen, worauf dann bis spätestens Mitte November 2022 sowohl die RTX 4080 als auch die RTX 4070 (Ti) folgen. Die Zeit bis dahin ist mit etwa vier beziehungsweise acht Wochen nur noch sehr überschaubar lang.

Hat Nvidia Sorge vor AMD?

Eventuell rudert Nvidia mit den Release-Plänen für 2022 und 2023 zurück, um eine Antwort für AMD parat zu haben. Bei AMD besteht den meisten Informationen nach kein (zu) großer Überbestand an RX-6000-Karten und daher könnten sie mehr als nur deren Flaggschiff der RX-7000-Reihe für 2022 geplant haben. Ebenfalls denkbar ist aber auch, dass es nie andere Pläne gegeben hat.

Während der Release der RTX 4090 bis Mitte Oktober sich immer mehr abzeichnet, machen die identischen Veröffentlichungszeiträume für die RTX 4080 und RTX 4070 aber zumindest etwas stutzig. Sowohl im Falle der RTX 3080 und RTX 3070 als auch der RTX 2080 und RTX 2070 lag jeweils etwa ein Monat zwischen ihrer Veröffentlichung.

Ob an diesem Leak etwas dran ist, erfahren wir hoffentlich am 20. September bei der Nvidia GTC 2022 Keynote. CEO Jensen Huang tritt wieder vor die Kamera und wir lassen uns überraschen, was er dieses Mal aus seinem Backofen holt. Wie die jüngsten Shop-Listungen der RTX 4090 samt (sehr hohen) Preisen einzuordnen sind, erfahrt ihr bereits jetzt schon in diesem Artikel:

Was denkt ihr, welche Geforce-RTX-4000-Modelle noch in diesem Jahr erscheinen? Bringt Nvidia tatsächlich zunächst nur ein Top-Modell auf den Markt, wie teilweise bisher vermutet wurde? Oder kommen doch gleich mehrere Ada-Lovelace-Modelle noch im Jahr 2022? Schreibt es gerne in die Kommentare!