Geforce RTX 4090: Warum die extremen Preise der ersten Shop-Listungen kein Grund zur Sorge sind

Nvidias kommendes Flaggschiff in Form der Geforce RTX 4090 schickt sich an, den Thron als neue schnellste Grafikkarte der Welt zu erobern. Das untermauert ein neuer Benchmark-Wert (dazu am Ende dieses Artikels mehr), außerdem taucht die kommende GPU erstmals online in Händlerlisten auf - mit vermeintlich extrem hohen Preisen.

Die gute Nachricht lautet allerdings, dass es sich dabei sehr wahrscheinlich nur um Platzhalter handelt. Rückschlüsse auf die Kosten der im Oktober erwarteten RTX 4090 oder gar die Preisgestaltung der gesamten RTX-4000-Generation ermöglichen die ersten Listungen daher ziemlich sicher nicht. Welche anderen drei neuen Nvidia-Grafikkarten noch im Oktober erscheinen könnten, lest ihr übrigens hier:

Um welche Händler und Preise geht es? Wie unter anderem Computerbase berichtet, sind verschiedenen Varianten der RTX 4090 von Gigabyte sowohl bei einem vietnamesischen Händler als auch bei den australischen Shops PCAOS und ComputerSperth aufgetaucht.

Der Link zu ComputerSperth ist zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Artikels sogar weiterhin aufrufbar, in Euro umgerechnet liegen die Kosten hier bei etwa 2.500 Euro. Zum Vergleich: Das aktuelle Flaggschiff in Form der Geforce RTX 3090 Ti wechselt hierzulande momentan für circa die Hälfte den Besitzer.

Die RTX 4090 wird teuer, aber nicht so teuer

Wir gehen davon aus, dass sich Nvidia bei der Preisgestaltung für die RTX 4090 grob an den eigenen Angaben zum Vorgänger RTX 3090 orientieren wird. Sie ist momentan für klar weniger als 2.000 Euro zu haben.

Die UVP der RTX 3090 liegt bei 1.649 Euro, aktuell bietet Nvidia die Founders Edition der RTX 3090 im eigenen Shop im Rahmen einer Rabattaktion nochmal für deutlich günstigere 1.199 Euro an. Direkt lieferbar ist sie dort momentan gleichzeitig nicht.

Um Preise oberhalb von 2.000 Euro zu verhindern, wie sie bei den Top-Modellen der RTX-3000-Generation lange Zeit gegeben waren, dürfte vor allem die Verfügbarkeit eine entscheidende Rolle spielen. Wenn Nvidia mit genug Modellen an den Start geht (beziehungsweise gehen kann), sollten wir im Falle der RTX 4090 von derart hohen Kosten verschont bleiben.

Neuer Benchmark-Wert zur RTX 4090

Abschließend werfen wir noch einen kurzen Blick auf den eingangs angesprochenen Benchmark-Wert. Er ist bei Twitter beziehungsweise im chinesischen Chiphell-Forum aufgetaucht und bezieht sich auf den beliebten 3D Mark Time Spy Extreme (TSE).

Mit einem Ergebnis von 20.192 Punkten übertrifft die vermeintliche RTX 4090 ihren Vorgänger demnach ungefähr um das Doppelte. In eine ähnliche Richtung deutete bereits ein früherer Benchmark-Leak:

Allerdings gilt im alten wie im neuen Fall, dass es sich beim TSE um einen synthetischen Test und nicht um ein tatsächliches Spiel handelt. Selbst wenn die Ergebnisse stimmen (was wir für durchaus realistisch halten), ist in Spielen eher von einem geringeren Performance-Plus auszugehen.

Bereits in ungefähr einem Monat sollten wir es genauer wissen, wenn mit dem Release der RTX-4000-Generation gerechnet wird. Die offizielle Vorstellung steht sogar früher an, genauer gesagt am 20. September. Mehr dazu erfahrt ihr im Artikel Geforce RTX 4000: Nvidia löst mit erstem Teaser-Video Vorfreude und Sarkasmus aus .

Mit welchen Preisen für das neue Nvidia-Flaggschiff rechnet ihr? Glaubt ihr außerdem, dass die Performance-Werte aus dem Time-Spy-Extreme-Benchmark realistisch sind? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen!