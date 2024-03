Gesundheitsrisiko Weltall: Wie ausgerechnet VR-Brillen Astronauten helfen sollen, fit zu bleiben

Verkehrte Welt: Während wir auf der Erde gerne in fremde VR-Welten abtauchen, nutzen die Astronauten der ISS das Gerät genau andersherum und kehren virtuell zurück nach Hause. (Symbolbild, Quelle: NASA und HTC Vive)

VR-Headsets sind heute Alltag für viele Gamer. Das Abtauchen in eine immersivere Welt mit der Möglichkeit, jeden Winkel zu betrachten, fasziniert viele bis hin zu den weit entfernten ESA-Astronauten auf der Weltraumstation ISS.

Die Astronauten benutzen nämlich ebenfalls VR-Headsets. Allerdings zocken sie aber keine Games in absoluter Schwerelosigkeit wie zum Beispiel Beat Saber. Sie nutzen die Brille vielmehr dazu, um sich mental und physisch gesund zu halten. Dazu reisen sie nicht in ferne Gaming-Welten, sondern kehren zurück zur Erde - zumindest virtuell.

VR-Headset lässt Astronauten in die Natur abtauchen

Andreas Mogensen, einer der ESA-Astronauten, erklärt in seinem Video vom 04. März 2024:

Es ist sehr steril, es ist sehr kalt und wir haben keinen Zugang zur Natur.

So beschreibt er die Umgebung der ISS. Das kann sich irgendwann auf die Psyche niederschlagen. Um dieser Welt und einer sinkenden psychischen Gesundheit zu entgehen, haben die Astronauten zwei Experimente entwickelt.

Sehenswert: In seinem Video zeigt er, wie sie das mit der VR-Brille technisch auf der ISS umsetzen. In den nächsten zwei Abschnitten erklären wir, welche Erfahrungen er im All mit VR gemacht hat:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Erstes Experiment: Naturvideos für die mentale Gesundheit

Die Astronauten können laut Mogensen auf insgesamt 5 Videos zugreifen, die sie zurück auf die Erde bringen. Sie können zum Beispiel in die Berge, ans Meer oder an einen kleinen See.

Das Experiment läuft unter dem Namen VAMB (Virtual Assistance Mental Balance) und soll die Auswirkungen zeigen, ob VR-Brillen bei Langzeitaufenthalten im All die Gesundheit fördern. Mogensen ist davon überzeugt:

Ich dachte, dass es keinen großen Unterschied machen würde, aber ich habe festgestellt, dass ich dieses Headset liebe.

Zweites Experiment: Kombination aus Trainingsfahrrad und VR-Brille

Wem das reine Videoschauen nicht genug ist, kann sich während seiner VR-Reise zusätzlich körperlich betätigen. Auf einem Trainingsfahrrad halten sich die Astronauten fit und die VR-Brille gaukelt ihnen eine echte Fahrradtour vor.

Das funktioniert so: Der Astronaut wählt aus einer Vielzahl an Fahrradstrecken, wie zum Beispiel Kopenhagen (eine Stadttour), eine Mountain Bike Strecke in den Bergen, eine Strecke am Meer oder durch Felder und Wiesen.

Sobald in der VR-Umgebung beispielsweise ein Berg erscheint, stellt das Trainingsrad automatisch auf mehr Widerstand. So müssen die Astronauten also tatsächlich einen Berg hochstrampeln oder können sich auch mal bergab etwas treiben lassen.

Das entspannt mich wirklich, es macht mich locker [....] und lässt mich neue Energie tanken.

Wissenswert: Mogensen Weltraum-Mission ist gestern nach 6 Monaten zu Ende gegangen. Falls es euch interessiert, könnt ihr hier noch ein paar spannende Clips seiner Weltraumreise ansehen. Ansonsten geht es gleich weiter mit einem Problem, das VR-Brillen im All haben:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Für Mogensen war die VR-Brille im All also von großem Nutzen. Ganz fehlerfrei verlief es allerdings nicht. Laut ihm gab es eine anfängliche Schwierigkeit, die sie überwinden mussten. Die Astronauten verwenden eine HTC VIVE Focus 3 – und die hat dank fehlender Schwerkraft Probleme, den Horizont einzustellen.

Lesenswert: Falls ihr euch für VR-Brillen interessiert, aber noch nicht wisst, welches Modell ihr kaufen wollt, haben wir für euch einige Tests und Artikel in dieser Liste.

Ihre einfache Lösung: Die Astronauten verwenden deshalb einen ihrer Controller, um hier manuell justieren zu können. Dieser dient ihnen als Ankerpunkt für den Horizont. Vielleicht spielen sie auch deshalb kein Beat Saber …

Übrigens sind Astronauten nicht die ersten, die VR-Brillen zur Verbesserung der mentalen Gesundheit nutzen. Wir haben ein Interview mit Psychologin Jolina Behring geführt und sie gefragt, wie Virtual Reality bei Mental Health helfen kann. Mehr dazu hier:

Mehr zum Thema Therapie mit VR-Brillen: Wie Virtual Reality auch bei Mental Health helfen kann von Patrick Poti

Und wie sieht es bei euch aus? Habt ihr schon einmal eine Virtual-Reality-Brille verwendet, um an ferne Orte zu reisen oder weil ihr Heimweh hattet? Könnt ihr euch vorstellen, eine Therapie in der virtuellen Welt zu machen? Welche ist euer Favorit unter den VR-Brillen? Schreibt es uns unten in die Kommentarspalte!