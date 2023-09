»KI hat mir buchstäblich den Job geklaut« - Eine ganze Redaktion wurde entlassen und mit KI ersetzt

Die Artikel von Gizmodo Spanien sind nur noch KI-übersetzte Versionen der englischen Seite. (Bild: rocknrollmonkey über Unsplash)

Vergangene Woche hat G/O Media, die Muttergesellschaft von Gizmodo, die gesamte Redaktion von Gizmodo en Español entlassen. Das heißt allerdings nicht, dass die spanische Seite deswegen vom Netz genommen wird. Sie bleibt - die Artikel werden allerdings nicht mehr von Menschen geschrieben - zumindest nicht ganz.

Was ist Gizmodo? Gizmodo ist eine Webseite, die sich mit Technologie, Wissenschaft und Unterhaltung beschäftigt. Sie schreiben Nachrichten, Rezensionen und erstellen auch Videoinhalte. Angefangen hat Gizmodo 2002 als Gadget Blog von Peter Rojas.

Nur noch KI-Übersetzungen auf Gizmodo Spanien

Der ehemalige Gizmodo-Editor Matías S. Zavia gab am 31. August bekannt, dass 3 Tage zuvor die gesamte Redaktion von Gizmodo Spanien entlassen wurde.

Hallo Freunde! Am Dienstag haben sie @GizmodoES geschlossen, um daraus einen Übesetzungsverlag zu machen (eine KI hat mir buchstäblich den Job geklaut). Matías S. Zavia

Das Team hat zuvor zwar auch von englischen Gizmodo-Artikeln spanische Versionen erstellt, jedoch haben sie auch Originalinhalte geschrieben, die es nur auf Gizmodo en Español zu lesen gab.

Original-Versionen werden verlinkt: Bei den neuen Artikeln handelt es sich um englische, die mittels KI auf spanisch übersetzt worden sind. Am Ende von jedem wird dies explizit klargestellt, die Originalversion verlinkt und darauf hingewiesen, dass es zu »geringfügigen Abweichungen« kommen kann.

Dass die neuen KI-übersetzten Artikel Feinschliff benötigen, zeigt Gizmodo-Leser Victor Millan über seinen X-Account. Im News-Artikel zum Lenovo Legion Go wechselt der Artikel von Spanisch zwischendurch auf Englisch und wieder zurück.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Auf der englischen Seite werden auch ganze Artikel KI-generiert: Es ist nicht das erste Mal, dass Gizmodo Schlagzeilen mit KI-generierten Artikeln gemacht hat. Im Juli haben sie angefangen, englische Artikel zu veröffentlichen, die gänzlich KI-generiert waren. Der erste Artikel war eine Chronologie der Star Wars-Filme mit vielen inhaltlichen Fehlern.

Ersetzt euch selbst in Meetings Google stellt Tool vor, das euch in Meetings einfach ersetzt von Jan Stahnke

»Don't Replace News Editors With AI«

Besonders ironisch: Am 26. Juni hat Gizmodo einen Artikel veröffentlicht mit dem Titel: »Don’t Replace News Editors With AI« - also »Ersetzt News-Schreiber nicht mit KI«.

In dem Artikel berichten sie über das deutsche Zeitungsmagazin »BILD« und dass KI zum Einsatz komme, um Autoren zu ersetzen. Der Axel Springer-Verlag hat sich inzwischen dazu geäußert und bekannt gegeben, dass KI die Mitarbeiter unterstützt und nicht ersetzt.

Gizmodo schreibt in dem Artkel auch, wie wichtig menschlicher Input für das Schreiben von Artikeln ist und dass KI zu unverlässig ist.

Was ist eure Meinung zu diesem Thema? Glaubt ihr, dass eine Redaktion mit nur KI-übersetzen Inhalten erfolgreich sein kann? Schreibt es uns in die Kommentare!