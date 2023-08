Keine nervigen Meetings mehr: Google stellt Tool vor, das euch einfach ersetzt

KI schreitet immer weiter voran. Gehören ungerwünschte Meetings bald der vergangenheit an? (Bild: Adobe Stock - Urupong)

Nie wieder an einem Meeting teilnehmen? So krass wird Googles neues Spielzeug, dann wohl doch nicht werden, aber es kommt nah ran.

Google hat seine Duet-KI in seine Produktivitätsplattform Google Workspace integriert. Diese Integration bietet euch eine breite Palette von Funktionen, die von automatischen Zusammenfassungen von Dokumenten bis hin zu einem faszinierenden neuen Feature reichen:

Ein virtueller Avatar, der für euch Meetings besucht, wenn ihr nicht am Rechner sitzt.

Doch die neue KI von Google wird erstmal nicht jedem zugänglich sein.

Keine Zeit fürs Meeting? Kein Problem!

Die KI für Google Meet bringt einige praktische Funktionen mit sich, für die ihr in eurem Alltag wahrscheinlich einige Anwendungen findet. Zum Beispiel passt Google automatisch Beleuchtung und Ton an, um optimale Bedingungen für Meetings zu schaffen. Dies wird von Google als »Studiobeleuchtung« und »Studiosound« bezeichnet.

Das Hauptaugenmerk liegt allerdings auf den Funktionen, die versprechen, dass ihr in der Lage sein werdet, auch zu »arbeiten«, wenn ihr nicht da seid. Denn Duet kann nicht nur Notizen erfassen und Zusammenfassungen der Besprechung erstellen (sogar in Echtzeit).

Googles Grafik zur Vorstelleung der neuen Funktionen. (Bild: Google)

Die KI hat auch eine »Teilnahme für mich«-Funktion, mit der sie für euch an Besprechungen teilnehmen und eure »Nachrichten übermitteln« kann. Es klingt, als wäre jeder Avatar weniger ein virtuelles Ich als eine Art Voicemail-Nachricht, aber zumindest könnt ihr eure Kollegen ansprechen und ihre Antworten erhalten, ohne euch einloggen zu müssen.

Darüber hinaus erkennt die KI Teilnehmer in Besprechungen und weist ihnen eine eigene »Kachel« in Google Meet zu, um die Sichtbarkeit für Remote-Teilnehmer zu erhöhen.

Noch mehr Anpassungen bei Google

Google Mail erhält ebenfalls einige KI-Verbesserungen, darunter längere und personalisierte automatische Antworten, die Zeit sparen sollen. Diese Funktion wird zunächst in der mobilen Version von Google Mail verfügbar sein.

Google Chat wiederum bietet jetzt auch die Möglichkeit, direkt mit Duet zu interagieren, ähnlich wie bei Konkurrenten wie Microsoft und Slack. Google verspricht, dass die Zusammenfassungen Texte, Diagramme und Bilder enthalten können.

(Bild: Google)

Die Duet-KI wird auch in anderen Anwendungen der Workspace-Plattform nützliche Funktionen bieten, von automatischer Beschriftung von Datenspalten bis hin zur Generierung von Stellenausschreibungen in Google Docs.

Kenne ich das nicht schon?

Nicht alle Ankündigungen in der Hinsicht sind bahnbrechend. Wie bereits erwähnt, bieten Microsoft oder Slack bereits ähnliche Funktionen an.

Doch obwohl einige der neuen Funktionen angesichts ähnlicher Angebote von Wettbewerbern möglicherweise weniger aufregend erscheinen, hebt Google den Fortschritt in der KI-Technologie hervor.

Dementsprechend könnten sich Verbraucher angeblich auf weitere Entwicklungen in dieser »aufregenden Richtung« freuen.

Erstmal nicht für alle - aber bald

Zu Beginn richtet sich die Duet-KI in Google Workspace ausschließlich an Unternehmen, die eine monatliche Gebühr von 30 Dollar pro Nutzer zahlen müssen. Dieser Preis spiegelt die ähnliche Strategie von Microsoft wider, die ebenfalls 30 Dollar pro Nutzer und Monat für sein Microsoft 365 Copilot verlangt.

Aparna Pappu, Vice President und General Manager von Google Workspace, enthüllte, dass eine Version für Privatanwender voraussichtlich im kommenden Jahr verfügbar sein wird.

Einige der Duet-KI-Funktionen wurden erstmals auf der Google I/O im Mai vorgestellt, finden jedoch nun erstmals ihren Weg in die Workspace-Plattform.

Ihr habt die Google I/O verpasst? Hier könnt ihr nochmal reinschauen:

9:37 Schaut die Google I/O 2023 jetzt in unter 10 Minuten

Würdet ihr in Zukunft eine KI an euren Meetings teilnehmen lassen? Oder besser gefragt: Würdet ihr euch durch eine KI im Meeting ersetzen lassen? Welche der anderen neuen KI-Features von Google ist für euch am spannendsten? Verratet uns eure Meinung zum Thema unten in den Kommentaren! Vielleicht habt ihr ja noch den ein oder anderen Tipp für KI-Anwendungen auf der Arbeit (oder sonst wo).