Globaler Hitzerekord nach 7 Jahren gebrochen - und einen Tag später gleich nochmal

Ein Rekord jagt den anderen. (Bild: Adobe Stock - Jozsitoeroe)

Zugegeben: Meldungen vom heißesten Monat seit Beginn der Wetteraufzeichnungen hört ihr sicher immer wieder. Dabei geht es oftmals um lokale Temperaturrekorde. Sei es in bestimmten Städten, in ganz Deutschland oder anderswo auf der Welt.

Nun scheinen die Temperaturen allerdings einen globalen Hitzerekord gebrochen zu haben, der 2016 aufgestellt wurde. Damals betrug die durchschnittliche Temperatur auf der Erde 16,9 Grad Celsius. Wie Bloomberg berichtet , wurde dieser Rekord nun gebrochen - an zwei aufeinander folgenden Tagen.

Sie beziehen sich damit auf Daten der nationalen Zentren für Umweltvorhersage.

Weltweit 0,3 Grad wärmer

Der Rekord wurde zum ersten Mal am 03. Juli 2023 gebrochen. Die weltweite Durchschnittstemperatur betrug zum Höchstpunkt 17 Grad Celsius. Am 04. Juli 2023 stieg der Durchschnitt abermals an. Diesmal auf 17,18 Grad Celsius.

Die Grafik zeigt den jeweiligen Temperaturverlauf für die Jahre 1979-2000, 2016, 2022 und 2023 (Bis zum 04. Juli). Quelle Grafik: Bloomberg / Quelle Daten: Climate Change Institute, University of Maine

Die neuen Höchstwerte konkretisieren, wie extrem der Sommer 2023 auf der Nordhalbkugel ist, und machen deutlich, wie langsam die Fortschritte bei der Eindämmung der Emissionen sind.

Für Friederike Otto, Senior Dozentin am Grantham Institute for Climate Change and the Environment, eine ganz klare Gefahr:

»Es ist ein Todesurteil für Menschen und Ökosysteme«

Und tatsächlich hat die Hitze dieses Jahr schon Millionen Menschen in Gefahr gebracht. So gab es in den ärmeren Regionen Indiens binnen weniger Tage circa 90 Tote, die mit den heißen Temperaturen in Verbindung gebracht werden.

China dagegen kämpft mit der Hitze und gleichzeitig mit dem daraus resultierenden Stromverbrauch. Und vor kurzem entstand eine gefährliche Hitzekuppel über Texas und Nordmexiko, die Temperaturen von bis zu 52 Grad Celsius mit sich brachte.

Diese Temperaturanstiege sind teilweise auf das das Wetterphänomen El Niño zurückzuführen, so Friederike Otto. Es wird angeblich auch noch nächstes Jahr für weitere Extreme sorgen.

Was ist El Niño? Kurz gesagt, handelt es sich dabei um ein Wetterphänomen, das alle zwei bis sieben Jahre auftritt. Es sorgt für extreme Hitzewellen, die sich noch über Monate auf Wetter und Temperaturen auswirken können. In unserem Artikel zu El Niño erfahrt ihr, woher es kommt und wie es sich genau auswirkt:

Was bedeutet das für uns?

Wenn sich dieser Trend fortsetzt und die Temperaturen weiter steigen, wird es noch schwieriger werden, die Auswirkungen des Klimawandels einzudämmen.

Laut Petteri Taalas, Generalsekretär der Weltorganisation für Meteorologie ist es wahrscheinlich, dass die Erwärmung der Welt in naher Zukunft 1,5 Grad überschreiten wird. Ihm zufolge müssen die weltweiten Treibhausgasemissionen bis 2035 um 60 % unter das Niveau von 2019 gesenkt werden.

Das sei nicht nur eine Frage der individuellen Anpassung an die Hitze, sondern erfordere globale Anstrengungen zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen und zur Förderung erneuerbarer Energien.

Die kommende COP28-Klimakonferenz in Dubai wird daher von großer Bedeutung sein.

Die Erwartungen sind jedoch niedrig, nachdem Diplomaten von einem mangelnden Ehrgeiz und interner Streitigkeiten bei den Vorbereitungstreffen in Bonn berichteten. Es bleibt abzuwarten, ob diese Konferenz einen Durchbruch in Bezug auf die Bekämpfung des Klimawandels bringen wird.

