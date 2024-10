Chrome: Der Google-Browser will euch künftig auf Performance-Probleme aufmerksam machen

Google Chrome soll euch bei Performance-Probblemen künftig besser unter die Arme greifen. (Bildquelle: Google)

Vor etwas mehr als anderthalb Jahren hat Google für den Chrome-Browser eine neue Funktion eingeführt, die euren RAM-Verbrauch senken soll. Der Sparmodus soll Entwicklerangaben zufolge die Auslastung des Arbeitsspeichers um bis zu 40 Prozent senken können.

Nun geht Google einen Schritt weiter, wie die Entwickler in einem neuen Blogeintrag in »The Keyword« erklären. Demzufolge wird ein neues Erkennungstool die Performance eures Browsers überwachen und gegebenenfalls auf Probleme sowie deren Lösung hinweisen.

Wenn ein solches Leistungsproblem erkannt wird, soll im rechten oberen Fensterrand ein Tachometer-ähnliches Symbol auftreten.

Browsertabs, die zu den Performanceverlusten führen, werden hier gesondert gelistet. Per Klick auf »Jetzt beheben« schaltet Chrome diese Tabs inaktiv.

So sieht der neue »Performance Alert« aus.

Das neue Feature soll im Zuge des Updates auf Chrome-Version 130 verteilt und schrittweise freigeschaltet werden. Falls ihr die Funktion nicht nutzen wollt, lässt sich diese über »Einstellungen > Performance« deaktivieren.

Der eingangs erwähnte Sparmodus erhält indes weitere Optionen, die ebenfalls mit der Aktualisierung auf Chrome 130 eingeführt werden.

Im Standardmodus werden Tabs auf Basis des Systemverbrauchs deaktiviert.

Ein »Balancemodus« soll dieselbe Vorgehensweise unter zusätzlicher Berücksichtigung eures Surfverhaltens durchführen.

Der »fortgeschrittene Modus« nimmt die Deaktivierung von Tabs wiederum schneller als bei den anderen Modi vor, Google nennt jedoch keine Zeitfenster.

0:57 Google Chrome - So werden aus Webseiten Apps

Abschließend erlaubt die neue Chrome-Version eine Personalisierung der Funktionen zur Eindämmung des Ressourcenverbrauchs. So lassen sich künftig Webseiten festlegen, die stets aktiv bleiben sollen, auch wenn diese im Hintergrund laufen. Auch die visuelle Anzeige von inaktiven Tabs soll sich mit dem neuen Update ausblenden lassen.