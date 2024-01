Google Chrome: Drei KI-Funktionen sollen bald kommen, die beim Surfen für eine bessere Übersicht sorgen

Chrome bringt neue Funktionen und die können für den einen oder die andere sicher praktisch sein. (Bild: Google)

Wie viele Menschen haben wohl dutzende oder gar hunderte Tabs offen, die sie niemals schließen? Die Antwort auf diese Frage ist schwer, aber es dürften zahlreiche Menschen sein.

Chrome liefert bald eine Funktion, die etwas Ordnung in eure Tabs bringt, wenn ihr es wünscht.

Doch damit nicht genug: Wie Google in einem Blogeintrag angekündigt hat, gibt es insgesamt drei neue KI-Funktionen.

Drei neue KI-Funktionen für Google Chrome

Tabs automatisch in Gruppen einteilen: Im Chrome-Browser könnt ihr Tabs bereits in Gruppen einteilen, diese benennen und ihnen Farben zuteilen. Doch das ist momentan noch eine Aufgabe, die ihr manuell erledigen müsst.

Mit dem neuesten Update von Chrome könnt ihr eure Tabs per Rechtsklick automatisch nach Themen gruppieren. Der Browser ordnet dann thematisch verwandte Tabs und gibt der Gruppe einen Namen (bei Bedarf mit Emoji).

Eigene Themes erstellen: Letztes Jahr hat Apple bereits generative KI-Hintergründe für Android 14 vorgestellt. Für Chrome kommt bald ein sehr ähnliches Feature, mit dem ihr eigene Themes per Texteingabe erstellen könnt.

Dabei sollen sich die Themes nach Stimmung, Design-Philosophie oder Farbe anpassen lassen. Die KI erstellt, je nach Eingabe, eigene Bilder und Farbschemata für die Oberflächen und Hintergründe in Chrome.

Google gibt ein Beispiel: Das Theme auf dem folgenden Bild wurde mit den Angaben »Aurora Borealis«, »animiert« und »heiter« erstellt.

Hilfe beim Schreiben: Mit dem kommenden KI-Update will euch Google beim Schreiben von verschiedenen Texten unterstützen, beispielsweise bei Bewerbungen, Forenbeiträgen und vielem mehr.

Dazu soll ein Rechtsklick auf ein Textfeld in Chrome ausreichen. Sobald die Funktion in Deutschland verfügbar ist, erhaltet ihr mit einem Klick auf »Help me write« ergänzende Vorschläge zu eurem Text.

Dafür müsst ihr nur einen kleinen Teil schreiben, um die KI in die richtige Richtung zu stoßen. Den Rest übernimmt dann anscheinend Chrome.

Neue Funktionen müssen aktiviert werden: Da es sich, laut Google, um »experimentelle« Updates handelt, müssen sie erst aktiviert werden. Dazu wird es einen neuen Reiter in den Einstellungen geben, die ihr über das Drei-Punkt-Menü in Chrome erreichen könnt.

Wann erscheinen die Funktionen in Deutschland? Google hat kein genaues Datum genannt. Sie sprechen allerdings davon, dass das experimentelle Update in den kommenden Tagen ausgerollt wird, angefangen in den USA.

Werdet ihr die neuen Funktionen nutzen? Oder reizt euch an angekündigten, neuen Funktionen eher wenig? Anders gefragt: Über welche neuen Funktionen würdet ihr euch persönlich besonders freuen? Nutzt ihr andererseits Firefox oder Edge, dürften euch die Neuerungen für Google Chrome weniger interessieren - oder euch gar zum Wechsel verleiten? So oder so, schreibt uns dazu gerne in die Kommentare!