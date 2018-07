Google DeepMind - KI gewinnt Capture the Flag gegen Menschen in Quake 3 Arena

Nach dem großen Erfolg des KI-Projekts Open AI in Dota 2 gegen menschliche Spieler legt Google mit der eigenen DeepMind-KI nach: Dem Forscherteam gelang es, die KI so zu trainieren, dass sie ein menschliches Team im Capture-the-Flag-Modus von Quake 3 Arena schlagen kann.

Wie TheVerge berichtet, setzten die KI-Entwickler dabei auf das sogenannte Reinforced Learning. Dabei trainiert die KI über eine Art Trial-and-Error-Prinzip und spielt solange gegen sich selbst, bis sie das Spielprinzip möglichst weitgehend verstanden hat. DeepMind trug dabei knapp eine halbe Million Partien aus, die jeweils fünf Minuten dauerten - das macht in der Summe rund 41.667 Stunden (oder 1.736 Tage) reine Trainingszeit.

Während des Trainings brachte sich die KI alle Elemente von Capture the Flag in Quake 3 selbst bei, darunter das Erobern und Bewachen der Flagge sowie das Campen an der Basis des Gegners. Während des Trainings griff die KI aber nicht - wie im Fall von Open AI und LoL - auf numerische Daten zurück, sondern erhielt die Informationen über das Spielgeschehen ausschließlich über die Quake-3-UI.

Nach Abschluss des Trainings ließen die KI-Entwickler DeepMind in einem Wettkampf gegen Teams aus zwei Spielern antreten, darunter Teams aus Bots, Menschen sowie einer Kombination aus beidem. Im Ergebnis schnitt das reine Bot-Team mit einer Win-Rate von 74 Prozent am besten ab - das (starke) menschliche Team erreichte lediglich 52 Prozent.

Allerdings nahm die Win-Rate der KI ab, je mehr Mitspieler sich im KI-Team befanden. Bei vier KI-Spielern betrug die Win-Rate nur noch 65 Prozent - am Teamwork muss DeepMind also noch ein bisschen arbeiten. Auf den in einem Shooter wie Quake neben der Taktik ebenfalls sehr wichtigen Faktor des Zielens wird in dem Bericht von The Verge allerdings nicht näher eingegangen.

Einen Bot so zu programmieren, dass er stets das Ziel trifft, dürfte schließlich deutlich leichter fallen als ihm taktisch sinnvolles Verhalten beizubringen - wer schon mal gegen den letzten Bot-Gegner Xaero im Singleplayer-Modus von Quake 3 Arena auf dem Schwierigkeitsgrad »Nightmare« gekämpft hat, kann ein Liedchen davon singen.