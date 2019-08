Huawei muss infolge des Handelsstreits zwischen den USA und China möglicherweise eine Niederlage einstecken: Denn das neue Mate 30 (Pro) des chinesischen Herstellers bekommt voraussichtlich keine Lizenz für Google-Apps und -Dienste.

Das Smartphone wird deshalb wohl ohne Software wie den Play Store, Google Maps und Gmail erscheinen müssen. Laut Reuters (via ComputerBase und Golem) will Huawei das neue Mate 30 (Pro) am 18. September 2019 offiziell vorstellen.

Huaweis Verkaufszahlen nach US-Handelsblockade eingebrochen, Samsung und Xiaomi im Aufwind

Die derzeit gültige Ausnahmeregelung, die Huawei die Auslieferung von Hardware mit Google-Produkten erlaubt, gilt aber offenbar nur für bereits am Markt erhältliche, nicht aber für neue Geräte. Das Mate 30 (Pro) fällt also nicht darunter und bekommt deshalb womöglich keine Lizenz von Google.

Mate 30 mit Android OS, aber ohne Google-Apps?

Obwohl Huawei sich selbstbewusst zeigt und verkündete, dass man neue Smartphones weiterhin mit Android-Betriebssystem ausliefern oder alternativ eben auf das eigene Harmony OS umsatteln werde, könnte eine fehlende Google-Lizensierung den Erfolg des Mate 30 am Markt deutlich behindern.

Möglicherweise wird Huawei das neue Smartphone zwar mit Android, aber ohne Google-Apps verkaufen. Alternativ könnte sich das Unternehmen dazu entscheiden, den Veröffentlichungstermin des Mate 30 noch einmal nach hinten zu verschieben, bis sich die Lizensierungslage geklärt hat.

Huaweis HarmonyOS feiert Debut auf Smart-TV Honor Vision

Vielleicht wird Huawei aber auch bei der Vorstellung des neuen Smartphone-Flaggschiffs am 18. September 2019 eine ganz andere Richtung einschlagen und regional verschiedene Versionen des Mate 30 ankündigen.