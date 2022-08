Falt-Smartphone von Google aufgetaucht: Patent offenbart ungewöhnliche Kamera

Smartphones von Google lassen sich im Alltag mittlerweile ziemlich gut erkennen. Das liegt bislang vor allem an dem einzigartigen, durchgehenden Kamera-Element der aktuellen Pixel-Reihe, womit man sich von der Konkurrenz abhebt. Doch bald könnten noch weitere optische Eigenheiten hinzukommen: Heute ist ein Patent an die Öffentlichkeit gedrungen, das ein faltbares Smartphone von Google zeigt.

Ihr fragt euch jetzt sicher: Na und? Was soll daran schon groß anders sein als beim Samsung Fold 4 und anderen Geräten? Lasst uns so viel vorwegnehmen: Auch bei diesem Smartphone scheint Google sich etwas Besonderes überlegt zu haben. Aber fangen wir doch erst einmal vorne an.

Faltbares Pixel-Smartphone - Der Stand der Dinge

Bereits in der Vergangenheit gab es Gerüchte um das potenzielle Falt-Smartphone von Google, die sich aber überwiegend mit der Größe und den Kameras beschäftigt haben. Alles in allem ist aber noch nicht sehr viel zum Ableger von Google bekannt. Übrigens könnte das neue Gerät den Namen Pixel-Fold oder Pixelnotepad tragen, wie im Internet spekuliert wird.

Ein vermeintliches Detail scheint sich allerdings jetzt zu bewahrheiten: nämlich die Platzierung einer der Kameras. Google möchte die Selfie-Kamera gemäß eines Patents nämlich auf dem Displayrand der Vorderseite platzieren. Erkennen lässt sich dies auf den offiziellen Zeichnungen, die heute auf der Webseite der WIPO veröffentlicht wurden.

Was ist die WIPO? Die Abkürzung steht für World Intellectual Property Organization . Hierbei handelt es sich um eine Weltorganisation für geistiges Eigentum. Gegründet wurde diese am 14.07.1967 auf Grundlage des Übereinkommens zur Errichtung der Weltorganisation für geistiges Eigentum . Wie ihr euch bereits denken könnt, verfolgt diese Organisation das Ziel, geistiges Eigentum weltweit zu fördern. Die Anzahl der Mitglieder beläuft sich auf 193 Länder (Mai 2021).

Was macht diese Platzierung der Kamera so besonders? Foldables der Konkurrenz wie das Z Fold 4 von Samsung arbeiten mit der sogenannten Under-Display-Camera (UDC). Diese befindet sich ebenfalls auf der Vorderseite des Smartphones, allerdings unter dem Display - wie der Name es euch schon verrät.

Die Qualität dieser Art von Kameras lässt allerdings noch zu wünschen übrig und bietet sich in der Verwendung eher funktional an. Wir könnten uns vorstellen, dass der Suchmaschinen-Riese noch nicht mit der Technologie dieser UDCs zufrieden ist. Zumindest könnte man aufgrund der Patent-Zeichnung darauf schließen.

Ebenfalls an dem faltbaren Google-Phone bemerkenswert ist die Vorderseite mitsamt dem Scharnier. Außer den dickeren Displayrändern weist sie eine gewisse Ähnlichkeit zum Samsung Fold 4 auf. Ob und wann der Falt-Ableger von Google erscheint, bleibt aber noch abzuwarten. Ein offizielles Datum steht noch immer nicht fest. Die letzten Gerüchte rund um das Gerät vermuten ein Release im Jahr 2023.

