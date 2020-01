Wer einen geliebten Menschen verloren hat, wünscht sich oft, den Verstorbenen noch ein letztes Mal sehen zu können. Dieser Wunsch geht jetzt für einige Twitter-Nutzer auf ungeahnte Weise in Erfüllung, wie CNN berichtet.

Die US-Amerikanerin Leslie Barazza entdeckte per Zufall eine Aufnahme ihres vor Jahren verstorbenen Großvaters, als sie sich mit ihrer Schwester auf Streetview dessen Farm in Durango, Mexiko ansah.

Barazza erklärte gegenüber CNN, ihren Großvater noch einmal zu sehen habe ihr viel Trost gespendet, weil sie sich vor seinem Tod nicht von ihm habe verabschieden können.

My grandpa passed away a few years ago. We didn’t get to say goodbye to him. Yesterday we found out google maps finally drove through his farm and as we were curious going through it, where the road ends, there is my grandpa, just sitting there. ? pic.twitter.com/CbwRTkCKrZ