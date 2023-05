Notfall-Update von Google gegen große Probleme: Gute Nachrichten für Pixel-Besitzer

Die Akkuprobleme des Pixel 7 waren glücklicherweise nur von kurzer Dauer.

In den letzten drei Tagen stellte eine ganze Reihe von Nutzern fest: Mein Pixel-Handy hat seit neuestem ein massives Akkuproblem.

Wie Anwender in verschiedenen Online-Foren mitteilten, ging die Batterie ihres Pixel 6 beziehungsweise Pixel 7 sowie deren Pro-Pendants deutlich schneller zuneige als zuvor. Von bis zu 50 Prozent verlustig gegangener Ladeleistung war die Rede.

Gleichzeitig traten offenbar Überhitzungsprobleme bei einigen der betroffenen Geräte auf.

Glücklicherweise hat Google recht schnell auf die Probleme reagiert. Vor einigen Stunden veröffentlichte das Unternehmen ein Update für die betroffenen Geräte, um den Akku wieder auf Standard-Verhalten zu bringen.

Wie das Unternehmen gegenüber 9to5Google mitteilt, lag der Fehler bei einer hauseigenen Backend-App, die bei bestimmten Modellen für das Fehlverhalten sorgten:

Eine kürzlich vorgenommene Änderung des Google App-Backends führte bei einer Untergruppe von Android-Geräten unbeabsichtigt zu einem beschleunigten Batterieverbrauch. Wir haben kurz nach Bekanntwerden des Problems eine Lösung bereitgestellt. Die betroffenen Nutzer sollten sehen, dass sich ihre Geräte sofort wieder normal verhalten. Für diese Korrektur ist kein App-Update erforderlich.