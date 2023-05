Pixel 7a: Google stellt sein neues Budget-Handy vor

Das Pixel 7a von Google in schickem Rot.

Keine Überraschung auf der Google I/O: Wie erwartet wurde heute das Pixel 7a auf der Entwicklerkonferenz präsentiert und soll die Tradition an preiswerten und kleinen Smartphones fortführen.

Es müssen nicht immer die bahnbrechendsten Neuheiten sein, dachte sich Google wohl auch zur Entwicklerkonferenz I/O und stellte nebst dem Pixel Fold mit dem Pixel 7a das neueste Modell seiner aktuellen Smartphone-Generation vor. Das Pixel 7a soll am Erfolg der vergangenen Modelle anknüpfen

Preis und Release: Schneller verfügbar als gedacht, teurer als das letzte

Erste Überraschung der Pixel 7a-Vorstellung: Das neueste Smartphone der Google-Serie lässt sich direkt ab heute kaufen. Einen Wermutstropfen gibt es allerdings, denn im Vergleich zum Pixel 6a wird das 7a zum Start etwas teurer. Google verlangt für das neue Smartphone in den USA mindestens 499 US-Dollar; es ist davon auszugehen, dass das Smartphone im Euro-Raum für einen ähnlichen Preis vertrieben wird.

Beim Speicher haben Kaufinteressierte die Wahl zwischen 128 und 256 Gigabyte, entsprechend geht auch der Preis nach oben. Neu sind auch die Farbvariationen des Pixel 7a: Zu Grau, Weiß und Blau gesellt sich mit der aktuellen Generation ein neuer "Koralle"-Farbton.

Pixel 7a Specs: Im Inneren nichts Neues

Als Display setzt das Pixel 7a auf das klassische OLED-Panel mit einer Auflösung in Höhe von 2.400 x 1.080 Pixeln und packt eine Bildwiederholrate von 90 Hertz. Markengetreu wehrt sich die A-Serie gegen den Trend zu immer größer werdenden Smartphones und hat eine Diagonale von "nur" 6,13 Zoll inne.

Angetrieben wird das Pixel 7a von Googles hauseigenem Tensor G2-Chip, der schon in den großen Geschwistermodellen zum Einsatz kommt. Neben den oben angesprochenen Speichergrößen finden sich auf RAM-Seite acht Gigabyte wieder - klassische Mittelklasse eben.

Zumindest die Kamera kriegt ein Upgrade: Der Hauptsensor verfügt im Pixel 7a über eine Auflösung von 64 Megapixeln mit einer F1.8-Blende, flankiert wird diese von einer 13-MP-Ultraweitwinkellinse. Für Selfies zeichnet sich die aus dem Vorgänger bekannte 13-MP-Frontkamera verantwortlich.

Die Akkukapazität beläuft sich indes auf 4.400 mAh und lässt sich per 20-Watt-Charger aufladen - im Lieferumfang enthalten ist dieser aber nicht. Immerhin: Für Erstkäufer gibt es dafür die Pixel Buds A gratis dazu, wie lange die Aktion gilt, ist aber noch nicht klar.

