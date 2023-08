Google Pixel 8: Spannendes Feature und neue Farbe enthüllt

Das Google Pixel 8 bekommt wohl ein neues KI-Feature (Hintergrund: Olga Rai, stock.adobe.com)

Bis zur Vorstellung der neuen Pixel 8-Serie im Herbst vergeht noch etwas Zeit. Auf der Social-Media-Plattform X (ehemals Twitter) tauchte aber schon jetzt ein geleaktes Promo-Video zur kommenden Flaggschiff-Serie auf.

Das 14 Sekunden lange Video stellt eine neue Funktion sowie die kommende einzigartige Farbe neben dem üblichen Schwarz und Weiß vor.

Google Pixel 8: Audio Magic Eraser könnte kommen

Die Echtheit des angeblichen Marketingvideos kann nicht bestätigt werden. In der linken oberen Ecke befindet sich zwar - wie bei früheren Marketingvideos - der Schriftzug »G Pixel«, was jedoch kein endgültiges Indiz für die Echtheit ist.

Das vermeintliche Marketingvideo demonstriert das neue Feature der Pixel-8-Serie: Audio Magic Eraser.

Dieser ist wahrscheinlich Teil des Videoeditors und scheint die Geräusche in einem Clip schnell identifizieren zu können:

Menschen

Musik

Lärm

Im Videoeditor können die einzelnen Geräusche mit einem Audio-Regler leiser gestellt oder ganz ausgeblendet werden.

Die Einführung einer solchen Funktion würde zumindest in die Strategie von Google passen. Der Magic Eraser ist seit der Pixel-6-Serie Teil des Fotoeditors, um unerwünschte Objekte aus einem Bild zu entfernen.

Schon jetzt verfügbar: Das Google Pixel 7

Auf der Google I/O kündigte der Suchmaschinenriese zudem eine Erweiterung dieser Funktion an: den Magic Editor. Mit dieser Funktion können Bilder weiter bearbeitet werden und stark vom Original abweichen.

Vermutlich erwarten uns mit dem Google Pixel 8 weitere KI-Funktionen. Neben dem bereits erwähnten Audio Eraser ist in der Gerüchteküche von Video Unblur die Rede, das ähnlich wie Foto Unblur funktionieren soll.

Google Pixel 8 kommt wohl in Blau

Ähnlich wie die Konkurrenz bietet Google jedes Jahr eine einzigartige Farbe für seine Flaggschiffe an - abseits der Dauerbrenner Weiß und Schwarz.

Wenn man dem oben verlinkten Video Glauben schenken darf, scheint es in diesem Jahr die Farbe Blau zu sein. Für welches Modell diese Farbe zum Einsatz kommt, ist allerdings noch nicht bekannt.

Das Google Pixel 8 könnte in Blau erscheinen. (Quelle: Ez, X/Twitter)

Ganz neu wäre diese Farbwahl nicht, immerhin ist das Mittelklasse-Smartphone Pixel 7a in einem hellen Blau erhältlich. Seid ihr an diesem Smartphone interessiert, legen wir euch unseren Test ans Herz:

Jetzt sind wir auf eure Meinung gespannt: Was haltet ihr vom vermeintlichen Audio Eraser? Wäre das in euren Augen eine willkommene Neuerung? Oder braucht ihr so eine Funktion im Alltag eher weniger? Gibt es eine Funktion, die Googles Pixel-Serie viel dringender bräuchte? Wie hoch schätzt ihr den Wahrheitsgehalt des Gerüchtes ein? Schreibt es gerne unten in die Kommentare!