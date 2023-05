Google I/O 2023: Die Keynote bei uns im Live-Ticker

Alle Jahre wieder Anfang Mai: Google zeigt auf seinem I/O getauften Event alle Neuheiten. Heute Abend um 19 Uhr startet die Show, wir begleiten sie mit einem Live-Ticker.

Was wir uns von der Google I/O dieses Jahr versprechen, lest ihr in unserem Artikel. Nachstehend haben wir noch einmal die wichtigsten Infos zusammengeschrieben.

Unser Live-Ticker zu Googles Keynote

Um 19 Uhr geht’s los. Schaut kurz vorher rein und ihr findet an dieser Stelle den Live-Ticker. Wir freuen uns, wenn ihr am Start seid!

Hier seht ihr die Google I/O 2023

Wie die Jahre zuvor, gibt’s das Event auf YouTube zu sehen. Am 10. Mai ab 19 Uhr könnt ihr über folgenden Stream zuschauen:

Das erwarten wir vom Event

Im Vordergrund steht für uns vor allem die Hardware: Das Google Pixel 7a, das Pixel Fold und das Pixel Tablet werden vermutlich die Stars der Show

Google Pixel 7a

Das Release-Datum steht bereits fest: Die günstigere Variante des Google Pixel 7 wird es ab morgen, 11. Mai 2023, zu kaufen geben.

Auch die Specs sind mittlerweile durchgesickert. Unter anderem wird das Handy Wireless Charging unterstützen, ein 90-Hertz-Display besitzen und dank des hauseigenen Tensor G2-Chip einige Funktionen des Flaggschiffs beinhalten.

Google Pixel Fold

Klapphandys sollen endlich in Mode kommen, also entlässt Google sein eigenes Falt-Phone. Genauere Infos gibt es noch keine, aber wir vermuten ein 5,8-Zoll-Display, das sich zu einem 7,6-Zoll-Tablet aufklappen lässt.

Über den Preis wird auch bereits geflüstert. Übersee kursiert ein Gerücht von stattlichen 1.700 US-Dollar. Wie viel das Pixel Fold schlussendlich aufrufen wird, muss das Event heute Abend zeigen.

Google Pixel Tablet

Lange war es still, jetzt versucht sich Google erneut auf dem Tablet-Markt. Das Pixel Tablet wurde bereits geleaked. Schenkt man Amazon Japan Glauben, erscheint das Gerät am 20. Juni. Wir rechnen mit einem Preis um die 550 Euro.

Die Specs sprechen für das Tablet: 11-Zoll-Display, 2.560 x 1.600 Pixel Auflösung, Tensor-G3-Prozessor und die Möglichkeit, es über ein Dock als Smart-Home-Hub zu benutzen.

Dazu wird es wohl noch eine ganze Reihe Neuankündigungen rund um Software geben: KI, Android und Änderungen der Google-Suche sollen anstehen. Und womöglich hört man auch etwas zu Googles AirTag-Alternative und der Pixel Watch 2.

Seid ihr heute Abend mit dabei? Auf welche Ankündigung freut ihr euch am meisten - das günstige Pixel 7a, das teure Fold oder das große Pixel Tablet? Gibt es einen Geheimtipp, den man als Pixel-Fan auf dem Schirm haben sollte? Oder lassen euch Googles Pläne bislang noch eher kalt? Wir freuen uns wie immer auf eure Rückmeldung in den Kommentaren!