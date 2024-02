Google irritiert Nutzer: Im Play Store fehlt plötzlich eine wichtige Funktion und keiner weiß, ob es ein Bug oder Update ist

Ob vorliegender Sachverhalt wirklich ein Fehler ist, oder doch eine erwünschte Funktion, bleibt vorerst abzuwarten. (Arnav Pratap/Wirestock Creators; Vladyslav/Adobe Stock)

Ungereimtheiten im Google Play Store: Bei der für Android-Smartphones so wichtigen Anwendung dienlich dem Herunterladen von Apps, gibt es laut 9to5Google Probleme. Demnach werden verfügbare Updates für einige System-Apps im Play Store nicht angezeigt.

Was das genau bedeutet, erfahrt ihr jetzt.

Was ist passiert? Über das Problem stolpert ihr, wenn ihr innerhalb der App das Menü mit den ausstehenden Downloads aufruft. Denn bei Nutzern löste es Kopfkratzen aus: Verfügbare Updates werden nicht wie gewohnt angezeigt, obwohl ihr eine Benachrichtigung dazu erhalten habt.

Welche Apps betrifft das? Zutreffen soll das aktuell vor allem auf »Settings Services« und »Google WiFi Provisioner«. Zur Erinnerung: Mit WiFi Provisioner richtet Google WiFi und Google Nest ein, oder nimmt dort Einstellungen vor und behebt Fehler. »Settings Services« ist eine System-App, die sogenannte Einstellungsdienste nutzt. Einstellungen für das Android-Handy werden etwa über »Settings Services« vorgenommen, schrieb auch 9to5Google in einem anderen Artikel.

Versehentlicher Fehler oder beabsichtigte Funktion? Es wird dahingehend spekuliert, es könne sich um eine beabsichtigte Neuerung handeln. Etwa »Google Play Services« erhalten auch automatisch Updates, ohne, dass diese im Fenster mit den ausstehenden Downloads auftauchen. Denkbar ist also, dass Google dies ab jetzt mit anderen System-Updates ähnlich handhabt.

Wie könnt ihr kontrollieren, ob Updates anstehen? Bei Updates für System-Apps im Play Store gilt etwa: Angezeigt werden die nur, sofern ihr die automatischen Updates eingeschaltet habt. Ist das nicht der Fall, müsst ihr händisch nach Updates suchen. Welche Updates im Google Play Store verfügbar sind, findet ihr im Regelfall heraus, indem ihr wie gleich hier unten beschrieben das Menü »Apps und Geräte verwalten« aufruft.

Wo findet ihr eure Downloads im Google Play Store?

Eure ausstehenden Downloads im Google Play Store solltet ihr finden, indem ihr wie folgt vorgeht:

Schritt 1: Tipp oben rechts auf euer kreisrundes Profilbild.



Schritt 2: Wählt nun im neuen Menü »Apps und Geräte verwalten« aus. Im Menü »Apps und Geräte verwalten« angekommen, stehen euch zwei Reiter zur Auswahl: »Übersicht« und »Verwalten«



Schritt 3: Tippt auf »Verwalten«. Jetzt solltet ihr sehen können, welche Downloads noch ausstehen. Vorausgesetzt, bei euch liegen solche ausstehenden Downloads vor. Übrigens: Unter »Verwalten« findet ihr den Filter-Button »Updates verfügbar«.

An die Android-Nutzer unter euch: Wurdet ihr bislang mit dieser Ustimmigkeit in Googles Play Store konfrontiert? Oder bliebt ihr von derlei Scherereien bis dato verschont? Denkt ihr, das mit »Settings Services« und »Google WiFi Provisioner« ist ein unbeabsichtigter Fehler? Schreibt uns eure Meinung hierzu wie immer gerne unten in die Kommentare.