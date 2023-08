Google will dieses wichtiges Feature auf älteren Smartwatches nicht mehr unterstützen

Der Google Assistant wird nur noch auf neueren Uhren wie der Pixel Watch verfügbar sein.

Im August 2021 stellte Google im Zuge von Android 11 mit WearOS 3 auch eine neue Version des Betriebssystems für Smartwatches vor.

Der Umstieg verlief allerdings eher schleppend, viele der älteren Uhren haben das neue OS nur verspätet oder gar nicht erhalten. Damit geht jetzt ein weiteres Manko einher, denn eines der wichtigsten Features für die Android-Smartwatches wird in naher Zukunft deaktiviert.

Konkret geht es um die Google-Assistant-App, die auf Geräten mit WearOS 2 oder älter nicht mehr unterstützt wird.

Dies geht aus einem Bericht des Portals 9to5Google hervor, die in einem jüngsten Update der Companion-App entsprechende Hinweise entdeckt haben.

Mittlerweile erhalten Besitzer einer solchen Smartwatch auch eine Benachrichtigung, die das Support-Ende des Google Assistant anzeigt:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Konkret heißt es hier: Der Support des Google Assistant endet bald. Bitte upgraden Sie auf eine neue Smartwatch, die Google Assistant unterstützt und mit WearOS 3 oder neuer läuft.

Als offizielles Enddatum für die Unterstützung des Google Assistant wird laut The Verge der 31. August angegeben; Nutzer älterer Smartwatches haben also nur noch etwas weniger als zwei Wochen Zeit, um umzusteigen - oder sich an die Nutzung der Smartwatch ohne den Assistenten zu gewöhnen.

Die Umstellung wird durch zwei Umstände weiter verkompliziert: So hat Google auf der jüngsten I/O-Konferenz bereits einen Nachfolger in Form von WearOS 4 angekündigt.

Mit der Samsung Galaxy Watch 6 ist bereits das erste Modell mit dem neuen Betriebssystem auf dem Markt, die im Oktober erwartete Pixel Watch 2 soll ebenfalls auf das neue OS setzen. Auch die Galaxy Watch 5 und weitere Uhren erhalten demnächst das Update auf WearOS 3.

Der zweite Haken: Nicht alle Smartwatches, die das Update auf WearOS 3 erhalten haben, wurden auch mit der neuen Assistant-Version ausgestattet. Einzelne Modelle, etwa von Mobvoi, sind zwar auf das neue OS umgestiegen, ein Update der App steht jedoch noch aus.

Manchen wird das Wegfallen des Google Assistants gar nicht auffallen - und wieder andere wünschen sich sogar, dass die Sprachassistenten gar nicht mehr weiterentwickelt werden.

Mein Kollege Maxe etwa begrüßt das Ende von Microsoft Cortana und fordert, dass der Google Assistant und auch Apples Siri ebenfalls beerdigt werden:

Wie ist das bei euch? Das Ende des Google-Assistant-Supports für ältere Smartwatches - seid ihr davon betroffen? Nutzt ihr die Funktion auf euren Uhren überhaupt und wäre ein Wegfall für euch besonders schmerzhaft? Oder wartet ihr bei eurer Smartwatch ohnehin nur auf das Update zu WearOS 4? Lasst es uns wie immer gerne in den Kommentaren wissen!