Gotham Knights verlangt eurem PC schon in FullHD einiges ab, wenn ihr gute Grafik wollt

Am 21. Oktober erscheint Gotham Knights für PC, PS5 und Xbox Series X/S. Das Spiel befindet sich derzeit aufgrund der geringen Bildwiederholraten auf den Konsolen öfters im Gespräch. Diese wird nämlich auf 30 FPS begrenzt sein. Mehr Informationen dazu könnt ihr hier nachlesen:

Gotham Knights erschreckt mit 30-FPS-Begrenzung, doch PC-Spieler dürfen aufatmen

Das hat für viel Unmut und Frust in der Community gesorgt. Die Anforderungen an heimische Computer wurden daher schon sehnlichst erwartet. Wird man einen High-End-PC benötigen, um das Spiel in ansprechender Optik und mit hohen Bildraten zu genießen?

Die Entwickler haben nun auf dem offiziellen Twitter-Account die Anforderungen für PC-Spieler veröffentlicht und diese sind tatsächlich nicht ganz ohne:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Die Systemanforderungen von Gotham Knights auf einen Blick

Die Mindestanforderungen für 60 FPS bei 1080p mit niedrigsten Einstellungen lauten wie folgt:

Betriebssystem: Windows 10 64-Bit

CPU: Intel Core i5-9600K oder Ryzen 5 3600

RAM: 8 GB

GPU: Geforce GTX 1660 TI oder Radeon RX 590

Die empfohlene Systemkonfiguration für 60 FPS bei 1080p mit hohen Einstellungen sieht folgendermaßen aus:

Betriebssystem: Windows 10 64-Bit

CPU: Intel Core i7-10700K oder Ryzen 5600X

RAM: 16 GB

GPU: Geforce RTX 2070 oder Radeon RX 5700 XT

Auffällig ist hierbei, dass sich die Angaben nur auf eine 1080p-Auflösung beziehen. Erfreulich ist auf jeden Fall, dass es möglich sein soll, auch mit einem etwas älteren System das Spiel mit 60 Bildern pro Sekunde genießen zu können.

Die empfohlenen Anforderungen sind hingegen sehr hoch und das wie gesagt nur, um mit hohen Einstellungen in FullHD zu spielen. Immerhin: Einige besonders schicke Features sind PC-Helden vorbehalten, etwa Raytracing, 4K-Auflösung sowie die Unterstützung für Ultrawide-Monitore.

Limiterung der Current-Gen-Konsolen gerechtfertigt?

Die Limitierung auf 30 FPS bei den Konsolen wurde seitens der Entwicklern mit der detailverliebten Open World begründet, was auf eine CPU-Limitierung hindeuten könnte. Viele Fans können das aber nicht nachvollziehen, nachdem die Mindestanforderungen für den PC veröffentlicht wurden.

Immerhin entspricht die CPU einer Playstation 5 in etwa einem Ryzen 7 3700X und die GPU ungefähr einer Geforce RTX 3060 oder Radeon RX 6600. Natürlich ist es sehr schwer, zwei so unterschiedliche Systeme direkt miteinander zu vergleichen, dennoch wird oftmals die Frage in den Raum geworfen, ob das Spiel nicht doch die 60 FPS auf Konsolen stemmen könnte.

Unseren bisherigen Eindruck von Gotham Knights könnt ihr in unserer großen Preview nachlesen:

Wenn Gotham Knights so weiter macht, darf Batman gerne tot bleiben

Werdet ihr euch Gotham Knights holen und wenn ja, für welche Plattform? Würden euch 30 Bilder pro Sekunde auf der Konsole reichen oder ist das für euch ein No-Go? Ist euer PC performant genug für Gotham Knights? Fragen über Fragen - schreibt uns die Antworten darauf sehr gerne in die Kommentare!