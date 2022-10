Gotham Knights erschreckt mit 30-FPS-Begrenzung, doch PC-Spieler dürfen aufatmen

Wenige Wochen vor dem Release überraschte das Action-Rollenspiel Gotham Knights mit einer enttäuschenden Nachricht für Konsolen-Spielerinnen und -Spieler. Auf Discord verkündete man, das auf PlayStation 5 und Xbox Series X/S lediglich mit 30 FPS gespielt werden könne. Womit diese Entscheidung begründet wird, und was für die PC-Version gilt, erfahrt ihr hier.

Besondere Features kosten Performance

Auf dem offiziellen Discord-Server wurde am 15. Oktober, also knapp eine Woche vor der Veröffentlichung des Spiels am 21. Oktober, folgende Nachricht gepostet:

Ich weiß, dass viele von euch sich fragen, ob es auf den Konsolen einen Performance-Modus für Gotham Knights geben wird. Aufgrund bestimmter Features in unserem Spiel, wie etwa der vollkommen freien Koop-Erfahrung in unserer hochdetaillierten Open World, ist es nicht möglich, einfach die Auflösung zu verringern und so höhere FPS zu erreichen. Aus diesem Grund verfügt unser Spiel über keine Möglichkeit, zwischen Performance und Qualität umzuschalten und wird auf Konsolen mit 30 FPS laufen.

Bei vielen aktuellen Spielen gibt es für Konsolen die Möglichkeit, einen Performance-Modus zu aktivieren, die leistungsintensive Grafik-Features herunterskalieren und so für höhere FPS sorgen. Auch von Gotham Knights hatten sich viele Spielerinnen und Spieler diese Möglichkeit erhofft und reagierten deshalb nun enttäuscht. In unserer Preview zieht unsere Autorin Gloria ein vorläufig positives Fazit:

Viele Spielerinnen und Spieler können es sich allerdings wohl nicht vorstellen, Gotham Knights in nur 30 FPS zu genießen und wollen das Spiel nun nicht kaufen oder haben ihre Vorbestellung storniert. So schreibt etwa Frogboyx1Gaming auf Twitter:

Ich bezahle definitiv keine 70 Dollar für 30 FPS auf Xbox Series X und PS 5.

R34L1TY dagegen fragt sich, warum es keinen Kompromiss geben kann, wenn Features wie der Koop-Modus der Grund für die Begrenzung auf 30 FPS seien:

[...] Warum könnt ihr es nicht nur auf 30 FPS begrenzen, wenn ich wirklich den Multiplayer spiele? Oder vielleicht könnte man zwischen Online- und Offline-Modus in den Einstellungen wechseln? Oder einfach irgendetwas anderes, als das Spiel wegen etwas, was manche Leute gar nicht benutzen, auf 30 FPS zu beschränken.

Auch andere äußern nur wenig Verständnis für die Begründung der Entwickler. So argumentiert etwa der Twitteraccount Visual Fidelity ähnlich wie viele andere damit, dass es bei vielen aktuellen Titeln möglich sei, einen Performance-Modus zu liefern:

Lasst uns ehrlich sein. Wenn Spiderman, Saints Row, GTA, Watch Dogs Legion und Cyberpunk 60 FPS schaffen, dann kann Gotham Knights das auch.

Was gilt für den PC?

Wer auf dem PC spielen möchte, hat allerdings keinen Grund zur Sorge: Hier sollen nicht nur Upscaling-Technologien wie Nvidias DLSS die Leistung verbessern, sondern auch die FPS, wie für die Plattform üblich, nicht nach oben begrenzt sein. Im PC-Trailer zeigt man die wichtigsten Features und spricht von ultrahohen Framerates :

Auf der offiziellen Website erfahren wir außerdem, welche Komponenten mindestens für das Spielen mit 60 FPS notwendig sind. Die folgenden Systemanforderungen gelten dabei für eine Auflösung von 1920x1080 und die niedrigsten Grafikeinstellungen:

Betriebssystem Windows 10, 64 Bit Prozessor (CPU) Intel Core i5-9600K

AMD Ryzen 5 3600 Grafikkarte (GPU) NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti

AMD Radeon RX 590 Arbeitsspeicher (RAM) 8 GB

Ihr müsst also voraussichtlich kein High-End-System besitzen, um Gotham Knights spielen zu können und könnt auch mit bereits älteren Bauteilen auf niedrigeren Einstellungen spielen. Für 4K und Raytracing-Effekte werdet ihr natürlich entsprechend mehr Leistung benötigen.