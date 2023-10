»10-Cent-Lösung für ein 500-Dollar-Problem«: Halber Bleistift trifft Gaming-Grafikkarte, aber wieso?

Dort, wo sich das Fragezeichen befindet stabilisieren Spieler ihre GPU mit den unterschiedlichsten Hilfsmitteln. Um eines davon geht es in diesem Artikel. (Bild: stock.adobe.com / GameStar.de)

Gaming-Grafikkarten sind mit der Zeit nicht nur immer schneller geworden, sondern auch immer größer und schwerer. Wer einmal eine Geforce RTX 4090 in der Hand gehalten hat, der kann ein Liedchen davon singen.

Die klassische Unterbringung in PC-Gehäusen sieht aber immer noch in vielen Fällen vor, dass die Grafikkarte nur an der Anschlussseite mit Schrauben am Gehäuserahmen befestigt wird. Dementsprechend kann die GPU an der anderen Seite mehr oder weniger durchhängen .

Diesem Umstand widmet sich der Reddit-Beitrag, aus dessen Titel das Zitat in unserer Überschrift stammt. Der Bleistift auf dem folgenden Bild trifft also deshalb auf eine GPU, weil er ihr zusätzlichen Halt verschaffen soll:

Ein halber Bleistift hilft dabei, die Grafikkarte zu stabilisieren. (Quelle: Reddit-Nutzer u/F4_THIING)

Um diese Hardware geht es

Bei der Grafikkarte handelt es sich um eine TUF Gaming Geforce RTX 3060 OC von Asus.

Der Besitzer muss sie schon vor einer Weile gekauft haben, da sie mittlerweile im Preisbereich von ungefähr 350 Euro angekommen ist. Kosten von circa 500 Euro (beziehungsweise 500 Dollar) wurden dafür zuletzt Ende 2022 veranschlagt.

Im Vergleich mit einer absoluten High-End-GPU wie der Geforce RTX 4090 wiegen solche Modelle klar weniger. Offenbar hat der Reddit-Nutzer aber dennoch das Bedürfnis verspürt, seine GPU zusätzlich abzusichern.

Der Bleistift stammt von der Marke Ticonderoga, die meist nur für mehr als 10 Cent pro Stück zu haben ist. Auch der Top-Kommentar in dem Reddit-Beitrag widmet sich der Stiftmarke:

Mensch, das war ein Ticonderoga… Dieser Bleistift verdient mehr Respekt.

Eine der Antworten auf diese Äußerung nimmt gleichzeitig Bezug zu einer hierzulande deutlich bekannteren Marke. Darin heißt es: Sorry, ich benutze nur Staedtler-Stifte, wegen der deutschen Ingenieurskunst .

Mögliche Alternativen zu Bleistiften finden sich in den Kommentaren zuhauf, von Yoda-Figuren über Wäscheklammern bis hin zu Gläsern. Ebenfalls eine Variante: Auf eine passende Lösung vom GPU-Hersteller setzen, die immer häufiger zum Lieferumfang von Grafikkarten gehören.

Ist so eine Stabilisierung nötig?

Unserer Einschätzung nach nicht. Das gilt allerdings primär dann, wenn der PC nicht bewegt wird. Bei einem Transport kann eine Sicherung dagegen durchaus sinnvoll sein.

Wenn solchen Lösungen zum Einsatz kommen, dürfte es oft allerdings auch um die Optik gehen und nicht nur um die Stabilisierung der GPU.

Wir haben verschiedene Grafikkartenhersteller kontaktiert, um offizielle Aussagen zu der Notwendigkeit einer solchen Stabilisierung zu erhalten und warten noch auf Antworten. Später aktualisieren wir diesen Artikel entsprechend (oder veröffentlichen einen separaten Artikel zu dieser Frage).

Wie sieht es in eurem aktuellen Gaming-PC aus? Habt ihr eure Grafikkarte wie der Reddit-Nutzer aus diesem Artikel zusätzlich abgesichert? Muss sie stattdessen ohne Bleistift, Legofigur & Co. auskommen? Oder besitzt ihr vielleicht sogar ein Gehäuse, in dem die Grafikkarte nicht wie meist üblich horizontal, sondern vertikal untergebracht wird? Schreibt es gerne in die Kommentare!