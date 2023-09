Vater ohne Ahnung will seinem Sohn einen neuen Rechner schenken, der schlägt einen 3.000-Euro-PC vor – und zockt Fortnite

Gaming-Hardware kostet heutzutage schnell ein kleines Vermögen, das die Investition lohnt sich längst nicht immer.

Wie heißt es doch so schön? Reiche jemand den kleinen Finger und er nimmt gleich die ganze Hand . Positiver formuliert könnte man in diesem Fall stattdessen sagen, dass hier eine Gelegenheit beim Schopfe gepackt wird. Aber worum genau geht es überhaupt?

Bei Reddit hat sich ein Vater mit wenig Ahnung von PC-Hardware an die Gaming-Community gewendet. Der Titel des passenden Beitrags lautet übersetzt: Mein Sohn will einen 3.000-Dollar-PC - Helft einem Vater .

Dass der 16-Jährige überhaupt einen neuen Rechner will, hat einen positiven Hintergrund: Sein Vater hat ihm versprochen, bei guten Leistungen in der Schule frische Hardware anzuschaffen. Genau dazu ist es gekommen, doch die vom Sohn vorgeschlagenen Komponenten haben es in sich.

Fast nur das Beste vom Besten

Der 16-Jährige geht in die Vollen, unter anderem in Form der aktuell schnellsten Grafikkarte für das Gaming. Immerhin schlägt er dabei nicht die neue Asus-GPU der Extreme aus dem Video oben vor, die alleine bereits über 3.300 Euro kostet.

Diese Hardware soll es stattdessen im Detail sein:

Gehäuse: be Quiet! Pure Base 500DX (ca. 90 Euro)

Prozessor: AMD Ryzen 7800X3D (ca. 380 Euro)

Grafikkarte: Gigabyte Geforce RTX 4090 Gaming (ca. 1.800 Euro)

Mainboard: MSI MPG B650 Edge WiFi (ca. 240 Euro)

Arbeitsspeicher: 32,0 GByte DDR5-6000 (ca. 100 Euro)

SSD: 2,0 TByte Kingston KC3000 M.2 (ca. 100 Euro)

Netzteil: Corsair RMx Shift 1.000 Watt (ca. 180 Euro)

CPU-Kühler: Noctua NH-D15 Chromax.black (ca. 120 Euro)

Insgesamt kosten die Komponenten aktuell ungefähr 3.000 Euro - ein Preis, der den Vater zögern lässt. Deshalb fragt er bei Reddit die Gaming-Community um Rat, ob diese Hardware wirklich nötig ist.

Grundsätzlich kann man der Argumentation seines Sohnes dabei sogar durchaus folgen. Der sagt, dass er mit diesem Rechner locker die nächsten vier Jahre lang problemlos alles zocken kann, was in der Tat möglich sein sollte. Es gibt allerdings gleich zwei entscheidende Haken dabei.

Er spielt nur dieses eine Spiel

Laut seinem Vater spielt sein Sohn nur ein einziges Spiel, und die Beschreibung macht sehr schnell deutlich, worum es sich handelt:

Er spielt nur ein Spiel mit seinen Freunden, bei dem er Holzkonstruktionen baut und auf andere Menschen schießt. Es sieht cartoonhaft aus und er wird manchmal richtig wütend.

Klarer Fall, es geht um das gerade bei jungen Menschen sehr beliebte Fortnite - und das stellt grundsätzlich keine hohen Anforderungen an die Hardware, selbst wenn mit der Zeit neue Techniken wie Raytracing und die aktuellste Version der Unreal Engine ergänzt wurden.

Erschwerend hinzu kommt der Umstand, dass der Sohn seinen aktuellen Monitor behalten will. Es handelt sich um einen Full-HD-Bildschirm, für den die vorgeschlagene Hardware ganz unabhängig vom gezockten Spiel völlig überdimensioniert wäre.

Der Vater ist auf der richtigen Spur

Einer der 4K-Monitore, auf den der Vater bei der Recherche gestoßen ist: Samsungs Odyssey G7.

Auch dem Vater ist bewusst, dass solche Hardware keine gute Wahl für das Spielen in Full HD ist, deshalb hat er sich bereits auf die Recherche nach 4K-Monitoren begeben.

Sollte sein Sohn aber weiterhin nur Fortnite zocken, wäre die oben aufgelistete Hardware immer noch klar zu viel des Guten, auch nach Meinung der meisten Community-Mitglieder in den Kommentaren zu dem Reddit-Beitrag.

Wie der Vater dort sagt, will sein Sohn immerhin durchaus andere Spiele spielen. Bislang habe ihn aber sein aktueller (und zu langsamer) PC davon abgehalten.

So oder so gilt, dass man den vorgeschlagenen PC mit leichten Abstrichen bei der Performance deutlich preiswerter machen kann, insbesondere durch eine günstigere Grafikkarte und CPU. Passende Vorschläge gibt es sowohl in den Kommentaren bei Reddit zu Hauf als auch in unserer Gaming-PC-Kaufberatung:

Wie denkt ihr über den Fall? Gehen die Vorschläge des Sohnes in Ordnung, auch weil er einen zukunftsfähigen PC und nicht immer nur Fortnite spielen will? Schlägt er stattdessen klar über die Stränge, auch wenn es sich um eine anscheinend wohlverdiente Belohnung handelt? Oder denkt ihr ganz anders darüber? Schreibt es gerne in die Kommentare und diskutiert mit!