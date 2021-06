Grafikkarten-Leak: Wie schnell wird die RTX 3070 Ti?

Die Geforce RTX 3080 Ti ist soeben erschienen und, wie leider zu erwarten war, sind die Regale allerorts längst leer gekauft. Recht viel anders wird es sich wohl auch bei der RTX 3070 Ti nicht verhalten. Wer dennoch eine erwischt und das vielleicht sogar zur unverbindlichen Preisempfehlung von 600 Euro, kann sich über Leistung freuen.

Aktuelle, geleakte Benchmarks zu Nvidias höchstwahrscheinlich letzter High-End-Grafikkarte der RTX-3000-Reihe sehen die RTX 3070 Ti mit Blick auf die Rasterisierungsleistung auf Augenhöhe mit der AMD Radeon RX 6800 XT. Teils soll sie sogar schneller sein als eine Radeon RX 6900 XT.

RTX 3070 Ti rund zehn Prozent vor RTX 3070

So finden sich in der Datenbank von Geekbench zwei Einträge betreffend die CUDA- und die OpenCL-Performance (via Videocardz):

RX 6800 XT OpenCL: 156.957 CUDA: - RTX 3070 Ti OpenCL: 155.763 CUDA: 158.616 RTX 3070 OpenCL: 135.886 CUDA: 148.009

Geekbench-Ergebnisse sind zwar durchaus mit Vorsicht zu genießen, da sie oftmals stark variieren, die Zahlen entsprechen aber im Großen und Ganzen der zu erwartenden Mehrleistung gegenüber einer normalen RTX 3070 ohne »Ti« (zwischen sieben und 14 Prozent, laut Geekbench).

Ergebnisse aus dem Ingame-Benchmark von Ashes of the Singularity sehen die RTX 3070 Ti sogar deutlich vor der RX 6900 XT (via Videocardz).

Auch hier gilt es, die Ergebnisse mit Vorsicht zu genießen. Viel entscheidender als der vermeintliche Abstand zur RX 6900 XT ist die Differenz zur RTX 3070. Im Falle von Ashes of the Singularity ist die RTX 3070 Ti demnach rund zehn Prozent schneller als die Variante ohne »Ti«.

Insgesamt zeichnet sich also ein recht klares Bild von der Performance der RTX 3070 Ti ab. Rund zehn Prozent mehr Leistung als die RTX 3070 scheinen realistisch.

Die technischen Daten der RTX 3070 Ti im Überblick und im Vergleich:

RTX 3090 Kerne: 10.496 Takt: 1.395/1.695 MHz Speicher: 24,0 GByte GDDR6X (19,5 Gbps) RTX 3080 Ti Kerne: 10.240 Takt: 1.365/1.665 MHz Speicher: 12,0 GByte GDDR6X (19,0 Gbps) RTX 3080 Kerne: 8.704 Takt: 1.440/1.710 MHz Speicher: 10,0 GByte GDDR6X (19,0 Gbps) RTX 3070 Ti Kerne: 6.144 Takt: 1.575/1.770 MHz Speicher: 8,0 GByte GDDR6X (19,0 Gbps) RTX 3070 Kerne: 5.888 Takt: 1.500/1.725 MHz Speicher: 8,0 GByte GDDR6 (14,0 Gbps)

Wann erscheint die RTX 3070 Ti? Die RTX 3070 Ti wird am 10. Juni erscheinen, den GameStar-Test gibt es einen Tag zuvor, am 9. Juni.