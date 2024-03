Der größte Flughafen der Welt ensteht gerade - eine Aerotropole für 185 Millionen Passagiere

Der King Salman International Airport soll im Jahr 2050 185 Millionen Passagiere abfertigen. (Bildquelle: YouTube/Public Investment Fun)

Saudi-Arabien ist unter anderem bekannt für seine Bauprojekte der Superlative. Allen voran The Line machte dabei zuletzt von sich reden. Aber es gibt auch noch weitere Megastrukturen, die in Planung sind – so etwa der würfelförmige Wolkenkratzer Mukaab .

Ein weiteres Bauvorhaben mit riesenhaften Ausmaßen ist der gerade in Planung befindliche King Salman International Airport nahe der Hauptstadt Riad, über den zuletzt verschiedene Seiten berichteten (daswetter,Aerotime und Arabnews), weshalb wir darauf aufmerksam geworden sind.

Nicht der größte Flughafen in Sachen Ausdehnung

Der Flughafen samt Stadt (Aerotropole) wird sich einmal auf 57 Quadratkilometer erstrecken und sechs parallele Start- und Landebahnen bieten.

Flächenmäßig wird der King Salman International Airport jedoch nicht der größte Flughafen der Welt sein. Da gibt es noch die Flughäfen Denver (137 Quadratkilometer) und Dallas/Fort Worth (73 Quadratkilometer).

Nicht zu vergessen den ebenfalls in Saudi-Arabien erbauten King Fahd International Airport, der sich auf sage und schreibe 776 Quadratkilometer erstreckt und damit fast genau so groß ist wie das Nachbarland Bahrain (787 Quadratkilometer).

Der größte Flughafen mit Blick auf die Passagiere

Gemessen an der Zahl der erwarteten Passagiere, kommt aber kein Flughafen der Welt an den King Salman International Airport heran. Bei seiner Fertigstellung im Jahr 2030 soll er bereits 120 Millionen Passagiere pro Jahr abfertigen, im Jahr 2050 sollen sogar 185 Millionen sein.

Um das einzuordnen: Der mit Blick auf die Zahl der Passagiere bislang größte Flughafen der Welt ist der Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport. Im Jahr 2016 verzeichnete dieser 104 Millionen Passagiere, 2022 waren es immerhin rund 94 Millionen, womit er immer noch auf Platz 1 lag.

Der King Salman International Airport soll dabei nicht nur die meisten Passagiere der Welt abfertigen, sondern auch ein LEED Platinum Zertifikat erhalten, was ihn als besonders umweltfreundlich ausweist (angeblich soll der Flughafen vollständig durch erneuerbare Energien betrieben werden).

Verantwortlich für die Projektplanung ist das britische Architekturbüro Foster and Partners. Ein Präsentationsvideo könnt ihr euch hier ansehen:

Saudi-Arabien in der Kritik

Bei allem Gigantismus, den jeder für sich selbst bewerten muss, gibt es auch deutliche Kritik an Saudi-Arabien mit Blick auf seine Megaprojekte.

So berichtet The Guardian bezüglich The Line von der Vertreibung von 20.000 Mitgliedern des Howeitat-Stammes. Außerdem wurde der Stammesaktivist Abdul-Rahim Al Huwaiti erschossen, nachdem er öffentlich gegen die Zwangsumsiedlung von Bewohnern des Dorfes A l Khuraiba protestiert hatte, wie ebenfalls The Guardian schreibt.