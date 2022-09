Das größte Gebäude der Welt steht nicht in Dubai oder Saudi-Arabien, sondern in einer Unterprovinz in China

Es gibt mehrere Herangehensweisen, die Größe von Gebäuden zu bestimmen. Der Burj Khalifa ist mit 828 Metern (829,9 Meter bis zur Spitze) seit 2008 das unumstritten höchste Bauwerk der Welt. Die chinesische Mauer mit 6.350 Kilometern das längste und das vielleicht bald größte insgesamt könnte eine Megaprojekt in Saudi-Arabien sein:

Doch wenn es um die nutzbare Fläche und das Volumen geht, übertrifft ein Gebäude alle anderen. Und dabei ist es weder besonders lang oder hoch und an sich nicht sonderlich spektakulär. Es steht noch nicht einmal an einem besonders ausgewiesenen Ort, sondern in der chinesischen Unterprovinzstadt Chengdu.

Das New Century Global Center

Die Metropolregion in der Mitte des Landes hat rund 21 Millionen Einwohner (Stand: 2020), Chengdu selbst etwa fünf Millionen. Und die können die Vorzüge des New Century Global Center genießen. In dem 500 Meter langen, 400 Meter breiten und 100 Meter hohen Bauwerk findet sich ein gigantisches Einkaufszentrum mit 400.000 Quadratmetern Grundfläche, eine Universität und zwei Fünf-Sterne-Hotels.

Dazu gesellt sich ein IMAX-Kino mit 14 Sälen, in der Mitte des Gebäudes wurde außerdem ein Wasserpark mit einem 5.000 Quadratmeter großen Strand und einem 6.000 Quadratmeter messenden Bildschirm angelegt. Letzterer zeigt Sonnenaufgang und Sonnenuntergang.

Das New Century Global Center ist in gleich zwei Kategorien weltweit führend: Mit 1.760.000 Quadratmetern Nutzfläche liegt es deutlich vor dem Zweitplatzierten Mecca Royal Clock Tower Hotel (1.575.000 Quadratmeter) in Saudi-Arabien. Dazu hat es mit 20.000.0000 Kubikmetern das größte Volumen. Auf dem zweiten Platz folgt mit großem Abstand das Boeing-Werk Everett mit 13.385.378 Kubikmetern im gleichnamigen Vorort von Seattle.

Das New Century Global Center wurde im Jahr 2013 eröffnet und ist dabei vier Mal so groß wie Vatikanstadt. Sydneys berühmtes Opernhaus passt sogar fast 20 Mal in den Gebäudekomplex.

