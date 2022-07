Saudi-Arabien plant größtes Bauwerk der Welt, könnte direkt aus einem Science-Fiction-Film stammen

Auf der arabischen Halbinsel tummeln sich die mitunter spektakulärsten Gebäude der Gegenwart. Vor allem das Emirat Dubai hat hier in den letzten Jahren von sich Reden gemacht. Zum Beispiel mit dem Burj al Arab, einem der luxuriösesten Hotels der Welt mit einer Höhe von 321 Metern und in der Form eines Segels. Nicht zu vergessen den Burj Khalifa, der mit einer Höhe von fast 830 Metern das derzeit höchste Gebäude der Welt ist.

131 12 Wichtigste Hardware-Ressourcen der Welt Es wurden gerade gigantische Mengen entdeckt

Ein neues größtes Bauwerk der Welt?

Doch was Saudi-Arabien nun plant, übertrifft das alles um Längen. Und das ist nicht sprichwörtlich gemeint, Längen sind hier volles Programm. Denn das vorderasiatische Königreich ist im Begriff, ein Stadtkonzept umzusetzen, das im Grunde aus zwei parallelen und miteinander verwobenen Wolkenkratzern besteht, wovon beide 500 Meter hoch und jeweils 120 Kilometer lang sein sollen. Da sie ein bisschen versetzt zueinander verlaufen, soll die Gesamtlänge des Megaprojekts 170 Kilometer betragen. Schaut euch hierzu einmal das folgende Werbevideo zu The Line an:

Dieser Inhalt ist Teil von GameStar Tech , unserer brandneuen GameStar-Marke für alles rund um Technik, egal ob für Spieler oder Tech-Fans: Gaming-Hardware, Smartphones, Gadgets & mehr. Alle Tech-Inhalte erkennt ihr fortan an dem Lila-Branding mit neuem Logo. Mehr Infos.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

The Line soll Teil der Planstadt Neom (hier erfahrt ihr mehr zu dem Projekt) sein und einmal bis zu neun Millionen Menschen beherbergen. Der Clou an dem Konzept ist die vertikale Anordnung, die auf verschiedenen Ebenen alle Bedürfnisse der Bewohner decken können will, ohne dass diese lange Wege gehen müssen. Schulen, Parks, Wohnraum und alles, was es sonst noch zum Leben braucht, soll innerhalb von fünf Minuten erreichbar sein. Außerdem werde ausschließlich saubere Energie zum Einsatz kommen.

Bis wann könnte das Projekt fertiggestellt sein? Die erste Phase soll im Jahr 2030 abgeschlossen, bis 2045 soll The Line vollständig bezugsfertig sein. Die Kosten werden mit 500 Milliarden US-Dollar angegeben.

Vergleich mit der Chinesischen Mauer Die Chinesische Mauer gilt mit 6.350 Kilometern als das größte Bauwerk der Welt. Allerdings ist sie kein durchgehendes Bauwerk, sondern besteht aus mehreren Teilstücken, wovon das längste rund 2.400 Kilometer lang ist. Im Vergleich zu The Line ist die Hauptmauer deutlich schmaler und niedriger, weshalb das arabische Megaprojekt tatsächlich das größte einzelne Bauwerk der Welt werden könnte.

Es gibt auch Kritik an The Line

So faszinierend das Mega-Projekt erscheinen mag, es gibt auch Schattenseiten. So müssten laut The Guardian mindestens 20.000 Mitglieder des in der Region ansässigen Huwaiti-Stammes vertrieben werden. Im April 2020 wurde der Stammesaktivist Abdul-Rahim al-Huwaiti erschossen, nachdem er öffentlich gegen seine Vertreibung protestierte.

Fragt ihr euch, warum die Seite nicht in das typische GameStar-Blau getaucht ist? Die Antwort gibt es im Podcast zum Launch von GameStar Tech:

Link zum Podcast-Inhalt

Auch von technischer Seite gibt es Zweifel an The Line : Denn angeblich soll es möglich sein, innerhalb von 20 Minuten mit einem Schnellzug vom einen zum anderen Ende zu gelangen. 170 Kilometer in nur 20 Minuten, das hieße der Zug müsste deutlich über 600 Kilometer in der Stunde zurücklegen, Beschleunigung, Abbremsen und Zwischenhalts Pi mal Daumen mit eingerechnet. Ob das wirklich realistisch ist, sei einmal dahingestellt.

Was haltet ihr von dem Projekt? Würdet ihr so etwas gerne in die Realität umgesetzt sehen, oder haltet ihr das eher für problematisch? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!