Gronkh teilt seinen »Trick 17« für sichere Online-Zugänge

Gronkh hat verraten, wie er seine Accounts sichert. (Bild: PietSmiet Wiki)

Cybersicherheit ist ein wichtiges Thema. Speziell wenn sensible Informationen wie Bankdaten oder Adressen in Accounts hinterlegt werden, ist ein möglichst sicherer Zugang vonnöten, um zu verhindern, dass diese in die falschen Hände gelangen.

Unterschiedliche und möglichst kryptische Passwörter sind da schon ein guter Anfang.

Der bekannte Streamer Gronkh hat nun in einem seiner Streams verraten, wie er darüber hinaus mit der Thematik umgeht.

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Die Catch-All-Adresse

Wie Gronkh in einem Ausschnitt auf TikTok erzählt, musste er kürzlich sicherheitshalber alle seine Passwörter ändern, weil seine E-Mail bei einem Datendiebstahl samt Passwort geklaut wurde.

Zusätzliche Maßnahmen haben allerdings Schlimmeres verhindert.

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Gronkh nutzt eine sogenannte »Catch-All-Adresse«, um seine Zugänge zu sichern. Voraussetzung dafür ist allerdings eine eigene Domain. Bei Mailing-Services wie Gmail funktioniert es meist nicht gleichermaßen.

Was ist eine Catch-All-Adresse? Eine Catch-All-Adresse sorgt dafür, dass alle E-Mails, die an eine Domain verschickt werden, empfangen werden. Auch wenn die angegebene Adresse gar nicht existiert. Am besten lässt sich das mit einem kurzen Beispiel veranschaulichen:

Gehen wir davon aus, dass wir die Domain »game.star« besitzen und dort die Adresse »[email protected]« angelegt haben. Die Einrichtung von Catch-All sorgt nun dafür, dass Mails, die etwa an »[email protected]« verschickt werden, trotzdem im Postfach landen.

Gronkh nutzt das für sichere Passwörter aus, wie er weiter erzählt. Immer, wenn er einen neuen Account irgendwo erstellt, verwendet er dafür eine neue und kryptische Adresse mit seiner Domain. In unserem Beispiel wäre das etwa »[email protected]«. Dazu kommt ein ähnlich kryptisches Passwort.

Sollte ein solcher Account gehackt werden, bleiben die anderen Mail-Adressen davon unberührt. Der Streamer beschreibt die Methode als gewöhnungsbedürftig, aber trotzdem ziemlich effektiv.

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Bei Gmail & Co. könnt ihr immerhin über die Ergänzung eines + -Zeichens mit beliebigem Text dahinter ebenfalls zusätzliche Mail-Adressen nutzen, wie im im oben verlinkten Artikel beschrieben. Die richtige Adresse ist dann aber immer noch leicht erkennbar.

Manche Mail-Dienste bieten in kostenpflichtigen Abos übrigens auch Catch-All-Funktionen an, beispielsweise ProtonMail, Tuta und Fastmail.