Grundeinkommen für jeden: ChatGPT-Chef arbeitet bereits daran - doch dafür will er eure Augen scannen

Wie herrlich wäre es, jeden Monat ein Grundeinkommen von mehreren Hundert oder sogar Tausend Euro zu bekommen? Viele (wenn auch nicht alle) Geldsorgen würden sich in Luft auflösen und man könnte selbst bestimmen, ob man zusätzlich arbeiten möchte oder seine Zeit mit Hobbys oder Reisen verbringt.

Den Namen Sam Altman hört man meist in Verbindung mit OpenAI und deren KI-Bot ChatGPT. Doch der CEO hat neben künstlichen Intelligenzen auch noch andere Themen im Kopf.

Er ist fest entschlossen, uns ein universelles Grundeinkommen zu verschaffen. Doch dafür will er unsere Iris scannen. Das ist das Projekt Worldcoin.

Grundeinkommen und ein Nachweis der Menschlichkeit

Sam Altman arbeitet seit 2019 am Projekt Worldcoin, das zwei Ziele verfolgt.

Das erste Ziel: In Zeiten künstlicher Intelligenz muss man laut Altman besser zwischen Mensch und Maschine unterscheiden können. Dafür sollt ihr eure Netzhaut scannen und so eine sogenannte World-ID erstellen. Im Gegenzug werdet ihr angeblich mit der Kryptowährung Worldcoin bezahlt - »[...] weil ihr einzigartige Individuen seid«.

Das zweite Ziel: Das Einführen einer Art universellen Grundeinkommens. Die Gründer des Projekt glauben daran, dass es durch künstliche Intelligenz in den kommenden Jahren zu einer »Ära des Überflusses« kommen wird. Durch den Worldcoin sollen alle daran teilhaben.

Wie kann ich mitmachen?

Der Orb, der eure Netzhaut scannen soll, um euch in Zukunft besser von einer KI unterscheiden zu können. (Bild: Twitter / A2Z Crypto Investment)

Der Worldcoin befindet sich seit 2022 in einer Testphase und soll noch im Sommer dieses Jahres offiziell gelauncht werden.

Um an dem Projekt teilzunehmen, werdet ihr eure Iris mit einem kleinen Gadget scannen müssen, das Orb genannt wird. Nach dem Scan wird angeblich eure sogenannte World-ID gespeichert, die euch als Individuum kennzeichnen und von KIs unterscheiden soll.

Momentan gibt es noch keine Orbs in Deutschland. Die Beteiligten arbeiten allerding daran.

Eine eigene Wallet für Worldcoin

Der Worldcoin kommt auch mit einer eigenen Krypto-Wallet (ein Account, auf dem ihr eure Kryptowährungen speichert). Die World-App steht bereits zum Download bereit und soll für gebührenfreie Transaktionen genutzt werden können, solange ihr eine World-ID hinterlegt habt.

Wie finanziert sich das System?

Momentan läuft die Finanzierung noch über die Worldcoin-Stiftung. Später soll das Projekt sich selbst finanzieren. Wie genau das vonstatten gehen soll, wird auf der Webseite nicht näher beschrieben.

Die Financial Times berichtet, dass das Projekt kurz davor steht, von neuen und alten Investoren fast 100 Millionen Dollar zu erhalten.

Auch wenn Sam Altman versprochen hat, dass die Scans der Iris nach jedem Scan wieder gelöscht werden, gibt es doch einige Stimmen, die sich wenig begeistert von der Idee zeigen.

Edward Snowden beispielsweise hat kurz nach der Ankündigung des Projekts im Jahr 2021 folgendes getwittert:

»Don’t catalogue Eyeballs«

Zu Deutsch: »Katalogisiere keine Augäpfel«

Zweifel an Krypto

Letztes Jahr war ein schwieriges für die Krypto-Branche. 2022 gab es einige Abstürze. Vor allem FTX hat es schwer getroffen. Das hat das Vertrauen in die Szene sicher nicht gestärkt. Die hohe Summe, die nun in das Projekt gesteckt wird, könnte dem allerdings entgegenwirken.

Ein Spannendes Projekt, dass die Welt verändern könnte, wenn es so läuft, wie es sich Sam Altman vorstellt.