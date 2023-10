GTA 6 soll dank revolutionärer Technik einen Grafiksprung bieten, wie wir ihn schon lange nicht mehr gesehen haben

Der Sprung von RDR 2 auf GTA 6 soll revolutionär ausfallen.

Seit Jahren lechzen Fans nach dem Release von GTA 6. Zumindest ist gesichert, dass sich der neue Ableger schon seit geraumer Zeit in Entwicklung befindet, eine Veröffentlichung des sechsten Teils von Grand Theft Auto steht allerdings noch aus.

Dafür erreichen uns anderweitig immer mehr vermeintliche Leaks zu GTA 6: Wie das französische Portal Rockstar Mag berichtet, soll Grand Theft Auto 6 mit einem revolutionären Grafiksprung aufwarten.

Die realistischste Wasserphysik aller Zeiten?

Konkret heißt es in dem Bericht, dass der grafische Fortschritt zwischen Red Dead Redemption 2 und GTA 6 größer ausfallen werde als der seinerzeit hochgelobte visuelle Sprung zwischen Grand Theft Auto 5 und RDR 2.

Gelingen soll dies mit einer überarbeiteten Version der RAGE-Engine, die als Rockstar Advanced Game Engine den Rockstar-Spielen zugrunde liegt. War in Red Dead Redemption 2 noch RAGE 8 als Grundlage für das Spiel in Nutzung, so soll GTA 6 nun entsprechend mit Version 9 die Revolution gemeistert werden.

Hierfür setzt sich das Entwicklerstudio laut Rockstar Mag einige Ziele: Insbesondere die Wasserphysik soll stark überarbeitet werden und ein nahezu fotorealistisches Aussehen erhalten.

Laut dem Bericht werde zu diesem Zweck ein revolutionäres System in GTA 6 eingearbeitet, welches eine Echtzeitberechnung der Wasserphysik ermöglicht. Das würde auch dem kolportierten Setting in die Karten spielen, schließlich soll GTA 6 primär in Ozeannähe spielen.

Als Beispiel, was uns in diesem Kontext in GTA 6 erwarten könnte, führt das Rockstar-Magazin folgendes YouTube-Video an:

Ähnliche Experimente in Bezug auf die Darstellung von Wasser gibt es schon seit geraumer Zeit. Nvidias jüngste WaveWorks-Version 2.0 ist bereits vier Jahre her und zeigte ähnlich beeindruckende Möglichkeiten auf.

Mit der Nvidia-Lösung soll GTA 6 allerdings nichts zu tun haben, vielmehr sei eigens für die Wasserphysik eine Abteilung bei Rockstar Games ins Leben gerufen worden sein, die auf den Namen RAGE Technology Group getauft wurde.

Dieses Team soll aus etwa 20 Ingenieuren bestehen, denen das Kunststück pünktlich zu GTA 6 gelungen sei, simuliertes Wasser in einem Open-World-Spiel in Echtzeit zu simulieren.

Mehr Polygone für realistischeres Fahrverhalten

Auch die Fahrzeugphysik soll signifikante Verbesserungen in Grand Theft Auto 6 erhalten. Dazu zählt eine massive Steigerung der Polygonanzahl, mit denen die virtuellen Boliden dargestellt werden.

Daraus folgt laut Rockstar Mag nicht nur ein optisches Upgrade: Auch etwaige Verformungen, die durch (bewusst herbeigeführte) Unfälle entstehen, sollen realistischer dargestellt werden. Diese werden auch einen Einfluss auf das Fahrverhalten haben, wenn etwa ein demoliertes Auto aufgrund von Aerodynamik in bestimmte Richtungen zieht.

Mit dem Realitätsgrad will man aber bei Rockstar Games nicht übertreiben, um Gelegenheitsspieler nicht abzuschrecken - schließlich soll GTA 6 keine Rennsimulation werden.

Auch das Wetter wird eine Rolle spielen

Wie es sich für ein modernes AAA-Open-World-Spiel gehört, wird GTA 6 dem Leak zufolge auf ein dynamisches Wettersystem setzen. Dieses soll nicht nur optisch äußerst ansprechend sein - explizit genannt werden etwa Sonnenauf- und -untergänge -, sondern auch einen Einfluss auf das Gameplay selbst haben.

Die zuvor angesprochene Fahrphysik kann etwa durch Regen und Wind beeinflusst werden; Sturmböen sollen hingegen nachhaltige Schäden an der Vegetation verursachen.

Wer sich gerne am Strand aufhält, soll ebenfalls den Einfluss des Wetters zu spüren bekommen: Höhere Wellen schlagen ein, die Strandbewohner verscheuchen und für Chaos in den Sandbuchten sorgen.

Nebenbei soll die RAGE-Version 9 natürlich auch im Hinblick auf die Reflexionen neue Maßstäbe setzen, wie es etwa Cyberpunk 2077 im Zuge des 2.0-Updates gelungen ist.

Hierfür wird das sogenannte physics-based rendering (PBR) eingesetzt, welches bereits in Red Dead Redemption 2 für optische Highlights sorgte.

Damit gelang Rockstar Games eine besonders realistische Darstellung von Licht und dessen Reflexion, was in GTA 6 insbesondere während der nächtlichen Szenerie zum Tragen kommen soll.

Nun ist der Bericht von Rockstar Mag noch ein reines Gerücht, entsprechend sind die Informationen noch mit Vorsicht zu genießen - Hoffnung auf einen gelungenen Launch von Grand Theft Auto 6 schürt der Bericht aber allemal.

Jetzt seid ihr gefragt: Welche Erwartungen habt ihr für GTA 6? Ist der Rockstar-Titel für euch ein sofortiger Pflichtkauf zum Release oder wollt ihr abwarten, wie das Spiel aussieht? Lasst uns eure Meinung in den Kommentaren da!