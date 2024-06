Wie in Mission: Impossible: Kreativer Spieler hängt seine Lautsprecher über den Monitor, doch die Community stört sich an etwas ganz anderem

»Just hang in there«: Ein Redditor hat wohl bei Mission: Impossible gespickt, als er seinen Centerspeaker aufgehängt hat.

Für Film-Fans ist klar, wie sie ihr Audio-Setup aufstellen:

Centerspeaker kommt unter den TV.

Lautsprecher-Tower links und rechts daneben.

Satelliten kommen hinter die Couch.

Doch wie sieht es für PC-Spieler aus? Spätestens beim Center stehen die Monitore im Weg.

Ein Redditor namens »Upper_Active_4921« hat eine simple wie clevere Lösung: einfach aufhängen.

Kuckuck! Der Center spitzt über den Monitor.

Die Bilder stammen übrigens aus diesem Thread.

Im Grunde eine clevere Idee. Lautsprecher sollten immer direkt auf den Zuhörer strahlen, um ein unverfälschtes Ergebnis zu erhalten. Gerade bei Monitoren und Centerspeakern ist das ein Problem.

Das ist die Lösung von Upper_Active_4921: Mittels Gurten hat er seinen Centerspeaker an einem Holzrahmen um sein Setup befestigt. Der Lautsprecher hängt gerade hoch genug, als dass er über den Widescreen-Monitor lugt.

Die Community ist wenig begeistert

So schlau die Konstruktion auch ist, die Kommentare sind sich weitestgehend einer Meinung.

Zumindest sieht es sch … aus …

Bondage Sex Dungeon

Erinnert mich an diese eine Szene im ersten Mission Impossible

Über Geschmack lässt sich nicht streiten. Der Redditor postete bereits mehrere Bilder seiner Mancave. In einem anderen Thread zeigt er stolz sein 9.1.6-Setup.

In der Mancave des Spielers hängen noch mehr Lautsprecher aus der Centerspeaker.

Gegenwind hat er auch dort bekommen und schreibt selbst im Post: »Das letzte Mal, als ich diesen Raum gepostet habe, habe ich einen Rekord an Downvotes aufgestellt.«

Ist dieser Raum ein gutes Heimkino?

Auch wenn sein Heimkino keinen Designpreis gewinnen wird, so hat der Spieler vieles richtig gemacht.

Lautsprecher um den Sweet Spot herum aufgestellt.

Echter Surroundsound durch Speaker von oben.

Abschirmung durch Stoff nach außen, damit der Schall möglichst gut absorbiert wird.

Manche Kommentatoren empfehlen Kopfhörer. Die wären sicher die einfachere (und kostengünstigere) Lösung, aber möchte der Spieler echten Surroundsound haben, kommt er im Rahmen seiner Möglichkeiten nicht um ein solches Setup herum.

Was haltet ihr von diesem Setup? Würdet ihr euer Zimmer auch so ausstatten? Oder gilt viel eher »Style over Substance«? Schreibt es in die Kommentare.