In eurem nächsten Handy könnte sich eine GPU von Nvidia befinden - und das ist noch nicht alles

Mediatek-Handys (hier: OnePlus 10R) könnten künftig auf Nvidia-GPUs setzen.

Nvidia erschließt offenbar neue Grafik-Märkte. Denn das grüne Team will laut einem Insider künftig auch Grafikchips für Handys herstellen. Die sollen schon in absehbarer Zeit in einigen Flaggschiff-Smartphones zu finden sein.

Damit dürfte das Duell zwischen AMD und Nvidia künftig noch größere Kreise ziehen. Bisher teilten sich Team Rot und der Hersteller Qualcomm den Smartphone-Markt untereinander auf: Qualcomm mit den Adreno-GPUs für die hauseigenen Snapdragon-Chips, AMD als Zulieferer für Samsungs Exynos-Prozessoren.

Aber damit nicht genug: Nvidia will sich offenbar nicht auf Smartphones beschränken, sondern plant noch weitere mobile Modelle.

Auch auf dem Desktop-Markt hat man heiße Eisen im Feuer, wie ihr hier nachlest:

Nvidia tut es wieder Neue, langsamere Grafikkarte hat schnelleren Modellen auf dem Markt etwas weit voraus von Lucas Kaczynski

Kooperation mit MediaTek

Die Information über die Zusammenarbeit der beiden Halbleiter-Schwergewichte Nvidia und MediaTek stammt von der taiwanischen Webseite DigiTimes. Laut deren Bericht planen die beiden Unternehmen, bereits 2024 mit mobilen Prozessoren für Flaggschiff-Handys zu starten.

Dabei wollen sie die Kapazitäten von MediaTeks Prozessoren vor allem in den Bereichen KI und Gaming erweitern.

MediaTeks Chips kommen aktuell unter anderem bei Handys der chinesischen Hersteller Oppo, OnePlus und Redmi, aber auch bei günstigen Samsung-Modellen wie dem A13 oder dem A32 zum Einsatz.

Mehr als nur Smartphones

Gleichzeitig könnten Nvidia und MediaTek auch bei Laptop-Chips zusammenarbeiten. Diese sollen bei Geräten zum Einsatz kommen, die auf WOA (Windows on Arm) setzen - auch hier soll die Kooperation vor allem in den Bereichen Gaming und KI Früchte tragen.

MediaTek will damit auch das höherpreisige Notebook-Segment angreifen, nachdem man sich bisher vor allem darauf fokussiert hat, eher langsame Chromebooks mit den eigenen Chips auszustatten.

Für Nvidia könnte die Zusammenarbeit mit MediaTek indes noch nicht das Ende der Fahnenstange sein. Wie Videocardz vermutet, könnte ein Chip des Herstellers auch bei einem Nachfolger der Nintendo Switch zum Einsatz kommen - wobei dieser große Ähnlichkeiten mit den geplanten MediaTek-Prozessoren aufweisen soll.

Was meint ihr? Ist der zusätzliche Wettbewerb durch Nvidia auf dem Handy-Markt etwas Gutes, sofern sich diese Gerüchte bewahrheiten? Oder sollte sich Nvidia lieber mehr auf den Desktop-Markt konzentrieren? Würdet ihr euch ein MediaTek-Handy mit Nvidia-GPU kaufen? Und wie wichtig ist euch die GPU bei eurem Smartphone überhaupt? Schreibt es uns in die Kommentare und diskutiert mit!