Konkurrenz für HDMI: Ein neues TV-Kabel aus China ist in allen Belangen besser

Das sagt der Experte: HDMI ist als der Standard bei allem zementiert, was mit TVs zu tun hat. Das liegt daran, dass HDMI seinerzeit von ein paar großen Namen unterstützt wurde, wie Sony, Philips, Panasonic und Toshiba – und dasselbe passiert gerade in China.



Und es gibt noch eine Parallele. HDMI ersetzte 2002 analoge Schnittstellen wie SCART, Composite Video, S-Video und Component Video durch ein einziges Kabel, welches die Signale digital sendet. GPMI fasst Bild, Ton, Daten und Strom in einem Standard zusammen.



Sollte China GPMI im Westen verfügbar machen, sehe ich starke Konkurrenz zu HDMI. Zum einen, weil wir weniger Kabel für den TV bräuchten, zum anderen, weil der Type-C-Anschluss nicht proprietär ist, so wie HDMI.



Was dann passieren könnte, ist reine Spekulation. HDMI 2.2 ist bereits auf dem Weg und ob GPMI eine ähnliche Funktion hat wie eARC, bei dem Tonsignale in beide Richtung durchgeleitet werden, ist auch nicht klar. Auch die Frage um den Kopierschutz, den HDMI besitzt, ist nicht geklärt.



Ich persönlich hätte langfristig nichts gegen einen neuen Standard, der mir Kabel spart. Das ist im Grunde auch genau das, was TV-Hersteller mit The Frame und Co. ja auch wollen. Natürlich, solange ich nicht auf die Vorteile von HDMI verzichten muss.