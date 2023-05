Hellste Mini-Taschenlampe der Welt: Ist das echt oder ein Fake?

Diese Taschenlampe versetzt in Staunen - aber gibt es sie wirklich, die Höchstleister-Taschenlampe im Mikro-Format? (Bild: RobinHiggins über Pixabay)

Mit einer Taschenlampe, die locker zwischen Daumen und Zeigefinger passte, einen kompletten Raum erleuchten? Genau das zeigt der Tech-affine Content Creator Kyle Krueger auf seinem TikTok-Account.

In dem Video hält Kyle eine Taschenlampe im Schlüsselanhänger-Format in der Hand – und leuchtet damit ein ganzes Zimmer aus.

Was sagt die Community zu dem Video?

Zuvor hatten viele Zuschauer Kyles Skepsis darüber geäußert, ob eine derart helle Taschenlampe mit einem dermaßen kompakten Formfaktor überhaupt technisch realisierbar sei. Als Reaktion darauf hat Kyle das jetzt veröffentlichte Video geteilt, indem er die Echtheit der Taschenlampe demonstriert.

Ist das Video wirklich echt? Die Echtheit veranschaulicht Kyle, indem er, bei eingeschalteter Mini-Taschenlampe, seine Fingerspitze über die Lichtquelle schiebt – woraufhin der gesamte Raum in Dunkelheit versinkt. Wenig später nimmt er den Finger wieder vom Lichtgeber; wonach die Taschenlampe wieder den gesamten Raum ausleuchtet. Oder zumindest jenen Teil des Raums, den Kyle mit seinem Smartphone filmt.

Ist das echt oder ein Trick?

Einer der User meinte sogar, eine solche Mini-Taschenlampe mitsamt derartig monströser Helligkeit, müsse eigentlich durch Kyles Hand brennen. Auch nach dem jetzt veröffentlichten Video äußern viele User ihre Zweifel an der Glaubwürdigkeit – und vermuten, Kyle könnte mit Videoschnitt getrickst haben.

Spätestens seit der MS18 von Imalent, die 100.000-Lumen-Strahlkraft drauf hat, wissen wir, welche unfassbare Strahlkraft in eine einzige Taschenlampe passt. Na schön. Aber die Taschenlampe, die Kyle in seinem Video zückt, ist um ein Vielfaches kleiner, verglichen mit einer MS18 von Imalent.

Ist das wirklich die Taschenlampe, mit welcher der TikToker vermeintlich seine Follower vermeintlich hinters, nun ja, Licht führt?

Wie also das Mysterium rund um Licht und Schatten auflösen?

Ich habe gute Nachrichten: Wie meine Recherche ergibt, verwendet Kyle eine Nitecore Tini 2. Die Taschenlampe im Schlüsselanhänger-Format verfügt über 5 Helligkeits-Modi mit jeweiligen Laufzeiten:

Modus Leuchtkraft Laufzeit Turbo 500 Lumen 15 Minuten Hoch 200 Lumen 45 Minuten Mittel 65 Lumen 2,5 Stunden Niedrig 15 Lumen 8 Stunden Sehr niedrig 1 Lumen 60 Stunden

Wie hilft uns die Tabelle weiter? In der Spitze hat die Nitecore Tini 2 also eine Leuchtkraft vom 500 Lumen. Aber reichen 500 Lumen aus, um einen ganzen Raum auszuleuchten?

Als Faustregel kann gesagt werden: Es braucht ungefähr 1.000 bis 1.500 Lumen, um einen durchschnittlichen Wohnraum auszuleuchten. Zum Vergleich: Eine herkömmliche Deckenleuchte leistet zwischen 1.000 und 2.000 Lumen.

Was spricht für die Authentizität des Videos? Wie schneidet Kyle also mit seinem 500-Lumen-Schlüsselanhänger-Lämpchen ab? In Anbetracht der Tatsache, dass im Video des TikTokers nur etwa ein Viertel seines Raumes zu sehen ist, ist durchaus glaubhaft, wenn Kyle mittels 500-Lumen-Power seinen Bildausschnitt ausleuchtet.

Was spricht gegen die Authentizität des Videos? Andererseits ist es weniger glaubwürdig, wenn sich das, vermeintlich vom Schlüsselanhänger ausgehende, Licht gleichmäßig in alle Richtungen ausbreitet. Anders gesagt: Sollten wir nicht einen Lichtkegel sehen, der von der Taschenlampe ausgeht?

Mein Urteil ist also unentschieden. Ich tendiere jedoch dazu, skeptisch zu bleiben – und werde versuchen, selbst an eine Nitecore Hand anzulegen.

Glaubt ihr, das Video von Kyle Kruege ist echt – oder ist das ein findiger Fake, nicht besser als das Neueste aus der Welt der Kornkreise und UFO-Sichtungen? Schreibt dazu gerne in die Kommentare – vor allem, wenn ihr selbst eine Nitecore Tini 2 habt!