Spieler ersteigert High-End-PC für 20 Dollar mit kaputter Hardware, der stundenlang im Regen stand – und ahnt nicht, was für ein Glück er hatte

Auf den ersten Blick sieht es nicht gut aus für diese RTX 4090, aber es gibt noch Hoffnung. (Bild: Reddit - u/Dyingmisery)

Es schmerzt etwas, die Bilder des versteigerten PCs zu betrachten, um den es hier geht. Einerseits, weil er offen und durchnässt im Regen steht. Andererseits, weil die Platine der extrem schnellen und teuren Grafikkarte Geforce RTX 4090 wie oben zu sehen übel zugerichtet ist.

Das bedauert auch der Ersteller des passenden Reddit-Beitrags mit den Worten War ziemlich traurig, den Zustand der Grafikkarte zu sehen, aber was soll man machen, der PC hat ja nur 20 Dollar gekostet . Doch offenbar realisiert er nicht, welch wertvollen Schatz sein Freund da ersteigert hat. Aber der Reihe nach.

Welche Komponenten konnten gerettet werden?

Bereits die Hardware, die das Reddit-Mitglied selbst als gerettet bezeichnet, haben einen ordentlichen Wert. Die GPU nennt er in dieser Aufzählung nicht, stattdessen handelt es sich um die folgende Hardware:

AMD Ryzen 9 7950X (Neupreis ab ca. 630 Euro)

(Neupreis ab ca. 630 Euro) NVMe-SSD mit 2,0 Terabyte (Neupreis ab ca. 100 Euro)

(Neupreis ab ca. 100 Euro) HDD mit 2,0 Terabyte (Neupreis ab ca. 40 Euro)

(Neupreis ab ca. 40 Euro) AiO-Wasserkühlung mit 240-Millimeter-Radiator (Neupreis ab ca. 60 Euro)

Hinzu kommen einige Lüfter sowie das Netzteil, wobei im Falle des letzteren durch die vermutlich hineingelangte Feuchtigkeit besondere Vorsicht geboten ist.

Grundsätzlich können PC-Komponenten zwar auch in so einem Fall nach der richtigen Behandlung oft wieder eingesetzt werden, wie auch der unten verlinkte Artikel zeigt. Beim Netzteil als Stromlieferant empfiehlt es sich aber, auf Nummer sicher zu gehen und ein neues Gerät zu verwenden.

Aber was ist mit der teuersten Komponenten im ersteigerten PC in Form der Geforce RTX 4090?

Für die Grafikkarte gibt es noch Hoffnung

Es besteht die Möglichkeit, dass der entscheidende Chip der GPU noch funktionsfähig ist. (Bild: Reddit - u/Dyingmisery)

Der Redditor selbst schreibt die GPU auch in einem seiner Kommentare unter dem Beitrag ab: Alles war in Ordnung, außer dem Mainboard und der Grafikkarte :( . Doch wie viele andere Forenmitglieder zu Recht anmerken, sollte er die GPU längst nicht komplett aufgeben.

Die entscheidenden (und teuersten) Komponenten in Form des Grafikchips selbst und des Videospeichers haben trotz der offensichtlichen Beschädigung des PCBs noch Chancen, unter der Kühlkonstruktion funktionstüchtig geblieben zu sein.

Profis könnten sie somit auf einer neuen Platine möglicherweise wieder zum Laufen bringen - und allein die Chance darauf macht die Grafikkarte potenziell zu einem immer noch sehr wertvollen Gut.

Es handelt sich immerhin um die aktuell teuerste Gaming-GPU, die neu meist über 1.900 Euro kostet.

Auch der PCI-Expres-Slot auf dem Mainboard wurde stark beschädigt. (Bild: Reddit - u/Dyingmisery)

Hohe Preise bei Ebay: Bei Ebay werden immer wieder als defekt bezeichnete RTX-4090-Modelle für mehrere Hundert bis über 1.000 Euro verkauft.

Es kommt zwar stark darauf an, um welche Art von Defekt es sich handelt. Die Grafikkarte aus dem versteigerten PC ist aber ziemlich sicher auch im oben zu sehenden Zustand noch sehr viel Geld wert.

Aufgrund der vielen Kommentare in diese Richtung bestehen gute Chancen, dass das mittlerweile auch der Ersteller des Reddit-Beitrags realisiert hat. In die ganz andere Richtung lief es dagegen beim PC-Kauf aus dem Foren-Thread, um den es im folgenden Artikel geht:

Wie hättet ihr reagiert, wenn ihr einen Gaming-PC in diesem Zustand bei einer Auktion gesehen hättet? Einfach mal zuschlagen, weil man bei einem so geringen Preis gute Chancen hat, wieder mit einem Plus im Geldbeutel aus der Nummer herauszugehen? Oder wäre euch das die Mühe am Ende doch nicht wert? Schreibt es gerne in die Kommentare und diskutiert mit!