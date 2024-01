YouTuber schüttet eine ganze Dose Cola in einen laufenden Gaming-PC und versucht, ihn zu retten – mit Erfolg

Kein schöner Anblick: Cola-Dose trifft Gaming-PC, doch es gibt noch Hoffnung! (Bild: Linus Tech Tips)

Elektronik und Flüssigkeiten vertragen sich bekanntermaßen nicht gut. Was der große Tech-YouTuber Linus Tech Tips kürzlich getan hat, dürfte daher so manchem einen Schauer über den Rücken jagen: Er hat mit Absicht eine ganze Dose Cola in einen Gaming-PC verschüttet.

Völlig abwegig ist das Szenario nicht, auch wenn man bereits bei der Positionierung seines Rechners dafür sorgen kann, dass Getränke auf dem Schreibtisch nur sehr geringe Chancen haben, aus Versehen im PC zu landen. Aber was tun, wenn es doch passiert?

Antworten darauf liefert das unten zu sehende englische Video. Die entscheidenden Eckpunkte daraus fassen wir in diesem Artikel für euch zusammen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Schnell sein, aber richtig

Ein entscheidender Faktor, um die teure Hardware noch retten zu können: Man muss schnell sein. Am wichtigsten ist es, den PC sofort auszuschalten, ohne ihn zu berühren (etwa über das Entfernen der passenden Sicherung oder das Umlegen des Schalters an der Steckdose, falls vorhanden).

Anschließend gilt es laut Linus, alle Stromkabel vom Netzteil aus Mainboard, GPU & Co zu entfernen sowie die kleine, runde CMOS-Batterie auf der Hauptplatine herauszunehmen, die Strom für das BIOS liefert (siehe auch das Bild nach dem nächsten Absatz).

Aber obwohl einerseits Schnelligkeit angeraten ist, muss andererseits stets eine gewisse Ruhe bewahrt werden. Schließlich wollt ihr die Flüssigkeit nicht unnötig weiter verteilen beziehungsweise an (noch mehr) Stellen fließen lassen, wo sie sich schwer entfernen lässt.

Eine kleine Stromquelle, die schnell entfernt werden sollte: Die runde CMOS-Batterie auf dem Mainboard.

Alles reinigen und trocknen, mit einer Ausnahme

Um eine Chance zu haben, dass die Hardware wieder läuft und um das Auftreten von schädlicher Korrosion zu verhindern, müssen alle Komponenten im PC gründlich gereinigt werden.

Das gilt allerdings nicht für das Netzteil. Als primäre Strom- und damit auch Gefahrenquelle ist hier der Kauf eines neuen Modells klar angeraten.

Die Reinigung aller restlichen Komponenten und des Gehäuses ist ein langwieriger Prozess, den Linus grob mit den unten genannten Schritten angeht. Generell wichtig dabei: Behutsam vorgehen, um die empfindliche Elektronik nicht aus Versehen zu beschädigen.

Mit diesen Schritten reinigt Linus die Hardware:

Zunächst gilt es, die ausgelaufene Flüssigkeit mit Tüchern soweit möglich zu entfernen. (Bild: Linus Tech Tips)

Oberflächliches Trocknen und Abtupfen mit passenden Tüchern, die möglichst viel Flüssigkeit aufnehmen können Die Hardware unterschiedlich schräg/senkrecht halten und etwas schütteln, damit möglichst viel Flüssigkeit aus den Zwischenräumen austreten kann Entfernen und abschrauben, was sich entfernen lässt, um auch die sonst unzugänglichen Stellen zur Reinigung erreichen zu können (Prozessor, M2-SSDs, Kühlerkonstruktionen auf der Grafikkarte und dem Mainboard, Backplates usw.) Jegliche Komponenten durch ein Bad in destilliertem Wasser gründlich säubern und sie anschließend zusätzlich mit dem Wasser überschütten (letzteres vor allem an besonders empfindlichen und/oder schwer zugänglichen Stellen) Alle Komponenten in einer gut belüfteten Umgebung ausreichend lange komplett trocknen lassen, wobei gilt: lieber zu lang als zu kurz

Im Kern sind das die entscheidenden Schritte, allerdings nennt Linus in dem Video an verschiedenen Stellen hilfreiche Ergänzungen beziehungsweise wichtige Aspekte, die es dabei zu beachten gilt.

Wichtige Verhaltensregeln:

Um Wärmeleitpads wieder an den richtigen Stellen platzieren zu können, falls ihr sie abnehmen müsst, empfiehlt es sich, vor dem Entfernen wie oben zu sehen ein Foto von ihrer genauen Position zu machen.

Es ist angeraten, möglichst reines Wasser für die Säuberung zu verwenden, was Leitungswasser meist zum Tabu macht. Auch dem Einsatz von Reinigungsmitteln erteilt Linus wegen möglicher Rückstände eine Absage.

Im besten Fall trocknet möglichst wenig der ausgelaufenen (und sehr zuckerhaltigen) Cola fest, weil das die Reinigung erschwert. Kommt es doch dazu, kann eine vorsichtig eingesetzte weiche Zahnbürste helfen.

Bewegliche Teile wie Lüfter können empfindlich auf eintretendes Wasser reagieren, daher sollte hier nur das Nötigste an Reinigungsflüssigkeit verwendet werden. Da Lüfter nicht zu den teuersten Komponenten gehören, kann es alternativ sinnvoll sein, sie neu zu kaufen.

Was ist mit Reinigungsalkohol? Im oben zu sehenden Video legt Linus eine weitere Säuberungsrunde damit ein. Dessen Einsatz sollte allerdings wohlüberlegt sein, da er sehr leicht entflammbar ist und eine gute Belüftung sichergestellt werden muss.

Am Ende läuft der PC wieder

All die Mühen tragen Früchte: Nach gewissen Anlaufschwierigkeiten inklusive einem verbogenen Pin im CPU-Sockel läuft der Rechner zu guter Letzt wieder. Auch beim Spielen von Counter-Strike ist alles stabil. Generelle Tipps zum Umgang mit solchen Anlaufschwierigkeiten findet ihr hier:

Erste Hilfe für den PC: Das könnt ihr tun, wenn der Rechner nicht hochfährt

Allerdings darf man sich nicht zu früh freuen. So ist es zwar grundsätzlich möglich, dass der PC jahrelang problemlos seinen Dienst weiter verrichtet. War die Reinigung nicht gründlich genug, können Komponenten durch Faktoren wie Korrosion aber im Laufe der Zeit noch Probleme bekommen.

Außerdem ist jeder Fall anders, angefangen mit der Verteilung der ungewollt eingedrungenen Flüssigkeit über die verwendete Hardware bis hin zum jeweiligen Vorgehen bei der Reinigung. Eine Garantie zur Rettung gibt es also nie, aber das Video von Linus Tech Tips zeigt, dass sie möglich ist.